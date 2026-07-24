Indonesia Ingin Diperkuat 4 Atlet Hoki Naturalisasi di Asian Games 2026, CdM Todotua Pasaribu: Kami Bantu Akomodir

CHEF de Mission (CdM) Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Todotua Pasaribu, menjelaskan akan membantu proses naturalisasi sejumlah atlet yang akan menjadi bagian dari Tim Hoki Indonesia. Hal itu ia sampaikan ketika kunjungan ke pusat pelatihan Hoki yang berada di Komplek GBK Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

“Kami akan coba dorong agar keinginan menaturalisasi empat pemain hockey tersebut bisa cepat terealisasi. Dan, kita juga akan mencoba mengakomodir usulan beberapa coach pendamping Timnas Hockey Field Indonesia yang akan berangkat nanti,” kata Todotua Pasaribu dalam keterangan pers NOC Indonesia yang diterima Okezone.

CdM Todotua Pasaribu siap bantu atlet Indonesia berprestasi di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

1. Ucapan Terima Kasih Federasi Hoki Indonesia

Todotua juga menyampaikan sebanyak 48 orang dari Tim Hoki, termasuk atlet, pelatih dan official akan dipersiapkan segala kebutuhan mereka selama perhelatan Asian Games 2026 di Jepang.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Federasi Hoki Indonesia, Yasser Arafat Suaidy menyampaikan rasa terima kasih karena sudah memberi suntikan semangat kepada tim hoki yang akan berlaga di Asian Games da berharap banyak mengenai support yang akan dilakukan oleh tim CdM.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur dikunjungi Pak Cdm dan beliau support. Ada beberapa pelatih yang disupport untuk berangkat, sangat mendukung tim. Dan juga ada beberapa pemain dalam proses naturalisasi, disupport oleh tim beliau. Jadi kami federasi sangat berterima kasih ke Bapak CDM, mudah-mudahan ini jadi suntikan semangat bagi tim di Asian Games,” ucapnya.