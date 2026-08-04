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HOME SPORTS SPORT LAIN

Peraih Emas SEA Games Kamboja 2023 Wahyu Setiawan Beri Saran ke Pelari Pemula

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |00:05 WIB
Peraih Emas SEA Games Kamboja 2023 Wahyu Setiawan Beri Saran ke Pelari Pemula
Wahyu Setiawan memberi saran kepada pelari pemula agar meraih hasil maksimal. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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PERAIH medali Emas SEA Games 2023 Kamboja, Wahyu Setiawan, mengakui olahraga lari sedang naik daun di Indonesia. Ia menilai konsistensi menjadi kunci jika para pelari ingin berprestasi, bukan sekadar gaya hidup saja.

Wahyu Setiawan menilai konsistensi tidak selalu diukur dari intensitas latihan, melainkan dari kemauan untuk terus berlari. Karena itu, ia sangat antusias menyambut kampanye "Lari lagi, lari terus" yang diinisiasi salah satu apparel.

Community Run yang digelar salah satu apparel di SUGBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Community Run yang digelar salah satu apparel di SUGBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Setiap pelari pasti pernah mengalami perubahan dalam rutinitas latihannya. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa konsistensi lahir dari kemauan untuk terus kembali, sekalipun ritmenya berubah. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk berkembang sedikit demi sedikit," kata Wahyu saat ditemui awak media termasuk Okezone di Jakarta, Minggu 2 Agustus 2026.

1. Sempat Vakum

Atlet lari asal DKI Jakarta itu sempat vakum dari olahraga lari. Sekarang ia aktif kembali menjaga kebugaran. Menurut Wahyu, pola hidup sehat sangat penting yang mana salah satunya dari olahraga lari.

"Memulai kembali memang sulit karena kita ingin kembali seperti dulu. Menurut saya, disiplin itu mahal bayarannya," ucapnya.

"Kalau tidak olahraga kita akan gampang sakit dan cepat lelah. Sebaliknya, kalau rajin berolahraga, kita mendapat umpan balik berupa tubuh yang lebih sehat," tambah Wahyu.

 

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