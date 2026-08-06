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Strategi Panpel Piala Presiden 2026 Libatkan UMKM di Tengah Kebijakan Tanpa Suporter

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |02:01 WIB
Strategi Panpel Piala Presiden 2026 Libatkan UMKM di Tengah Kebijakan Tanpa Suporter
Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Piala Presiden 2026, Tsamara Amany memaparkan langkah strategis pihak panitia untuk tetap memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pertandingan semifinal hingga final di stadion dilangsungkan tanpa kehadiran penonton maupun suporter.

1. Pelaksanaan Babak Akhir di Bali

Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 memasuki babak akhir. Setelah dua pertandingan semifinal pada Selasa (4/8/2026) kemarin, kini laga akan dilanjutkan di babak final dan laga perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) besok.

Laga final akan mempertemukan Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Sementara, laga perebutan tempat ketiga akan mempertandingkan Persija Jakarta versus Arema FC. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Panitia pelaksana memutuskan untuk meniadakan suporter demi keamanan sejak babak semifinal. Berbeda dengan fase grup, babak empat besar hingga laga perebutan tempat ketiga dan final tidak akan dihadiri oleh suporter.

Ketidakhadiran suporter tentu akan berpengaruh pada pendapatan UMKM yang menjadi salah satu elemen utama dalam turnamen. Meski begitu, panpel Piala Presiden 2026 tetap menghadirkan UMKM di stadion.

Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Panpel Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Tsamara menjelaskan, UMKM tetap hadir karena merupakan elemen utama di Piala Presiden 2026. Menurut Tsamara, panpel mempunyai cara tersendiri untuk tetap menghidupkan UMKM yang menghiasi stadion selama babak semifinal hingga final.

2. Dukungan Nyata bagi Pelaku Usaha

"Nomor satu, kita panitia sudah memutuskan makanan kita beli dari UMKM. Kedua, untuk pihak keamanan juga kita dorong untuk (membeli) ke UMKM gitu," kata Tsamara kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Kamis (6/8/2026).

"Jadi kita pun membelikannya makanannya dari UMKM, dan juga untuk mungkin undangan-undangan seperti sponsor, undangan yang terbatas ya, itu juga kita beli makanannya dari UMKM," sambungnya.

 

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