Kyorugi Sumbang Dua Emas bagi Indonesia di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026!

Kyorugi sumbang 2 emas bagi Indonesia di Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)

TUAN rumah tampil memukau di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Setelah poomsae (seni) Indonesia tampil sebagai juara umum, kini giliran kyorugi (tarung) menambah pundi medali bagi Merah Putih.

Adalah taekwondoin kyorugi Muhammad Raihan Fadila menjadi salah satu atlet yang tampil memukau. Turun di kelas -80n putra, salah satu atlet pelatnas ini membuktikan ketangguhannya usai menumbangkan atlet India Akshay Hooda dengan nilai 2-0 pada laga final yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu 3 Agustus 2026.

Atlet taekwondo Indonesia menggila di Indonesia Open 2026. (Foto: PBTI)

“Alhamdullillah bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Sejak awal saya sudah optimistis bisa meraih kemenangan di sini. Ini laga final yang sangat berkesan karena bisa naik podium di hadapan supporter sendiri,” kata Raihan usai pertandingan.

1. Masuk Perhitungan Poin Olimpiade Los Angeles 2028

Penapaian itu kian sempurna karena event bergengsi level G2 World Taekwondo ini masuk dalam perhitungan poin Olimpiade Los Angeles 2028.

“Saya sangat ingin tampil di Olimpiade. Ranking poin dunia kan di-reset (untuk pengumpulan poin Olimpiade), jadi kemenangan ini menjadi modal berharga bagi saya (menuju Los Angeles),” ujar Raihan.

Raihan sudah tampil impresif sejak awal. Ia menumbangkan taekwondoin Kazakhstan Aburakhmon Maripov dengan nilai 2-1. Kemenangan ini menjadi revans rekan senegara yang lebih dulu dihentikan Maripov, yakni Arya Danu Susilo dan I Nyoman Narayana Divta.

Sementara itu, all-Indonesian Finals terwujud di kyorugi kelas -57kg putri. Keping emas diraih Aqila Ramadani (Jawa Barat) usai menang atas taekwondoin pelatnas Silvana Lamanda dengan skor 2-0.

Silvana melaju ke final usai mengalahkan Wing Chi Tse (Hong Kong) di babak pertama, Ishwari Sonawane (India) di babak kedua.Sementara di semifinal, ia sukses menghentikan atlet Australia Stacey Hymer.

Sementara itu, Aqila menang atas rekan kompatriot Jihan Safira di babak pertama, menumbangkan taekwondoin Jepang Lila Ardian Murata, serta menghentikan Ishwari Sonawane (India) di babak empat besar.