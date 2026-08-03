Pembalap Indonesia Abimanyu Bintang Fermadi 2 Kali Juara di Thailand, Bikin Bangga Indonesia!

Pembalap Indonesia Abimanyu Bintang Fermadi (tengah) 2 kali juara di Thailand pada 1-2 Agustus 2026. (Foto: AHM)

PEMBALAP muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM) kembali meraih prestasi membanggakan di ajang balap internasional. Abimanyu Bintang Fermadi meraih double winner pada putaran ketiga Idemitsu Honda Thailand Talent Cup (IHTTC) 2026 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Sabtu-Minggu, 1-2 Agustus 2026.

Pada putaran ketiga ini, AHM menurunkan Giovanni Cornelius Gani untuk mendampingi Abimanyu, menggantikan Resky Yusuf yang pada akhir pekan yang sama bertugas membela Indonesia di ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC).

Persaingan sengit di Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. (Foto: AHM)

1. Abimanyu Menggila sejak Kualifikasi

Mengawali akhir pekan balap di Buriram, Abimanyu mencatat hasil positif pada sesi kualifikasi dengan menempati posisi kelima, sementara Giovanni berada di posisi ke-15. Berlangsung pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 memulai Race 1 dari baris tengah, Abimanyu langsung bersaing di kelompok depan dan tetap tenang meskipun balapan sempat dihentikan akibat red flag.

Konsistensi performanya mengantarkan pebalap lulusan Astra Honda Racing School (AHRS) tersebut meraih kemenangan. Sementara itu, Giovanni harus menghentikan perjuangannya di lap pertama karena bersenggolan dengan pembalap lain. Ini menjadi tambahan pengalaman berharganya di lintasan balap internasional.

Pada Race 2 yang digelar hari Minggu 2 Agustus 2026, sesuai regulasi kompetisi, Abimanyu memulai balapan dari posisi ke-10 berdasarkan catatan waktu tercepat pada race 1, sedangkan Giovanni start dari posisi ke-14.

Meski memulai dari barisan belakang, Abimanyu kembali menunjukkan performa impresif dengan menembus kelompok depan hingga kembali menyentuh garis finis di posisi pertama. Hasil itu melengkapi raihan double winner pada putaran ketiga IHTTC 2026. Sayangnya di race kedua ini, Giovanni kembali tidak dapat menyelesaikan balapan akibat terjatuh saat balapan memasuki lap ke-10.