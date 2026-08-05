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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Hapus Rekor Kurang Impresif di MotoGP Inggris 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |00:05 WIB
Marc Marquez Hapus Rekor Kurang Impresif di MotoGP Inggris 2026?
Marc Marquez berpotensi memenangkan MotoGP Inggris 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, dan rider lain akan mengaspal di MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silvertstone pada 7-9 Agustus 2026. Namun, usut punya usut, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tidak memiliki catatan impresif di sirkuit yang memiliki 18 tikungan tersebut.

Terbukti sejak promosi ke kelas teratas ajang Grand Prix yakni MotoGP pada 2013, Marc Marquez hanya sekali menang di Sirkuit Silverstone. Kemenangan itu dicetak pada 2014 atau lebih 10 tahun lalu.

Marc Marquez jarang menang di MotoGP Inggris. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez jarang menang di MotoGP Inggris. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Pemenang MotoGP Inggris Beragam

Efek Marc Marquez yang tak dominan di sirkuit ini, pemenang MotoGP Inggris masuk kategori beragam. Sejak 10 tahun terakhir, pemenang dari tahun ke tahun selalu berbeda.

Setelah Valentino Rossi pada 2015, disusul Maverick Vinales (2016), Andrea Dovizioso (2017), Alex Rins (2019), Fabio Quartararo (2021), Francesco Bagnaia (2022), Aleix Espargaro (2023), Enea Bastianini (2024) dan Marco Bezzecchi (2025).

Saat mendominasi MotoGP pada 2019 dan 2025, Marc Marquez pun gagal memenangkan MotoGP Inggris. Di MotoGP Inggris 2019, Marc Marquez kalah 0,013 detik dari Alex Rins sang pemenang balapan.

Sementara di MotoGP Inggris 2025, Marc Marquez kalah lebih dari lima detik dari pemenang balapan, Marco Bezzecchi. Jadi, bagaimana kiprah Marc Marquez di MotoGP Inggris 2026?

 

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