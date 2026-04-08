Lolos Asian Games 2026, Pelatih Timnas Hoki Indonesia Puji Semangat Juang Pemain

BANGKOK – Timnas Hoki Indonesia berhasil melaju ke Asian Games 2026 di kategori lapangan putra. Mereka mampu menaklukkan Timnas Hoki Thailand di laga terakhir Pool A kualifikasi.

Pertandingan penentuan itu berlangsung di Royal Thai Air Force Hockey Field, Bangkok, Thailand, Senin 6 April 2026. Timnas Hoki Indonesia menang 1-0 atas Thailand lewat gol Aulia Akbar Al Ardh.

1. Apresiasi Setinggi Langit

Pelatih Dharma Raj memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya atas kesuksesan tersebut. Apalagi, Skuad Garuda menghadapi Thailand tanpa istirahat setelah mengalahkan Timnas Hoki Kazakhstan sehari sebelumnya.

“Luar biasa perjuangan dan semangat anak-anak. Dalam pertandingan empat kuarter, mereka mampu mengimbangi permainan cepat sekaligus menutup peluang Thailand mencetak gol meski kondisi fisik mereka sudah terkuras sehari sebelumnya saat mengalahkan Kazakhstan 4-3,” kata Dharma dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (8/4/2026).

“Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa mendapatkan 6 penalty corner dan menekan Thailand hanya mendapatkan 2 penalty corner,” sambungnya.

“Alhamdulillah, dengan kemenangan ini Timnas Hockey Field Putra Indonesia bukan hanya melangkah ke semifinal tetapi juga memastikan tiket ke Asian Games Nagoya 2026,” ucap Dharma.