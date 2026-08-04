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Kisah Yoshino Sato, Pevoli Supercantik asal Jepang yang Bersinar di AVC 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |11:38 WIB
Kisah Yoshino Sato, Pevoli Supercantik asal Jepang yang Bersinar di AVC 2026
Simak kisah Yoshino Sato yang bersinar di AVC 2026 (Foto: Instagram/@yoshino__sato112)
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KISAH Yoshino Sato menarik untuk diulas. Sebab, pevoli supercantik asal Jepang ini bersinar di AVC Women's Volleyball Champions League 2026.

Nama Yoshino Sato relatif tidak terlalu dikenal kecuali oleh penggemar berat voli. Tapi, perempuan berkebangsaan Jepang ini punya wajah cantik serta prestasi yang ciamik.

1. AVC Women’s Volleyball Champions League 2026

Yoshino Sato (Foto: Instagram/@yoshino__sato112)

Belum lama ini, Sato bersinar di AVC Women’s Volleyball Champions League 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand, April silam. Ia sanggup mengantarkan timnya NEC Red Rockets Kawasaki jadi juara!

Di partai puncak, mereka menghancurkan Nakhon Ratchasima 3M Flims (Thailand) dengan skor telak 3-0. Performa ciamik itu mengantarkan Sato meraih gelar MVP Tournament!

Pevoli cantik berusia 24 tahun tersebut sukses mengulangi pencapaiannya pada 2024. Ketika itu, Sato juga mengantarkan NEC Red Rockets Kawaski jadi juara dengan menaklukkan LP Bank Ninh Binh (Vietnam).

Bahkan, Sato terpilih jadi MVP Tournament di edisi 2024. Pevoli kelahiran Chiba tersebut berposisi sebagai Outside Hitter sehingga menjadi ujung tombak mencetak angka.

 

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