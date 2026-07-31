Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jordan Wilson Resmi Tiba di Korea Selatan, Siap Bentuk Duet Maut Bersama Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:01 WIB
Jordan Wilson Resmi Tiba di Korea Selatan, Siap Bentuk Duet Maut Bersama Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate
Pevoli asal Amerika Serikat, Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyteam)
A
A
A

SUWON – Pevoli asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, akhirnya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Incheon pada Rabu 29 Juli 2026. Pemain tersebut diprediksi akan menjadi duet maut baru di Hyundai Hillstate bersama bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri.

“Anggota baru Hyundai Hillstate, Jordan Wilson telah tiba di Korea! Selamat datang di Korea, Jordan! Kami sangat senang melihat petualangan baru Anda bersama kami! Penasaran apa pendapatnya tentang julukan viralnya yang mirip Jennie?” bunyi laporan dari akun resmi Hyundai Hillstate, Jumat (31/7/2026).

1. Antusiasme Tinggi

Kedatangan pevoli berusia 23 tahun ini disambut hangat oleh publik voli Korea Selatan yang tidak sabar melihat aksi sang outside hitter andalan baru. Wilson sendiri mengaku sangat antusias menyambut tantangan karier internasional bersama klub barunya.

"Saya tidak sabar menunggu hari saya bermain mengenakan seragam Hyundai E&C," ujar Jordan Wilson.

Selain kemampuan di atas lapangan, paras rupawan pemain kelahiran 19 Desember 2003 ini juga sukses mencuri perhatian hingga membuat publik menjulukinya mirip dengan idol K-Pop terkenal, Jennie Blackpink. Menanggapi julukan tersebut, pevoli yang akrab disapa Joe atau J ini menanggapinya dengan rendah hati dan rasa syukur yang mendalam.

"Itu mungkin agak berlebihan, tapi saya bersyukur jika orang-orang melihat saya secara positif," aku Wilson dalam sebuah kesempatan wawancara beberapa waktu lalu.

Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyteam)
Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyteam)

2. Duet Baru Megawati

Pemain jebolan NCAA bersama Arizona Wildcats ini menyadari V-League memiliki tingkat persaingan yang ketat serta lini pertahanan yang sangat solid. Karena itu, ia bertekad untuk terus meningkatkan level permainannya agar mampu beradaptasi secara maksimal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/43/3233195/legenda_red_sparks_melepas_kangen_dengan_megawati_hangestri-MwPI_large.jpg
Jumpa Lagi, Legenda Red Sparks Lepas Kangen dengan Megawati Hangestri: Masih Imut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/43/3233207/megawati_hangestri_mengakui_kunjungan_pelatih_kang_sung_hyung_jadi_faktor_utama_menerima_tawaran_hyundai_hillstate-d0cE_large.jpg
Megawati Hangestri Akui Putuskan Gabung Hyundai Hillstate Usai Dikunjungi Langsung Pelatihnya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/43/3232970/timnas_voli_putra_indonesia-IGnb_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Setelah Finis Ketiga SEA V Cup 2026: Masih yang Terbaik di Asia Tenggara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/43/3232976/timnas_voli_putra_indonesia-5V8A_large.jpg
Agenda Timnas Voli Putra Indonesia Usai Gagal Total di SEA V Cup 2026: Gelar TC demi Menggila di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/43/3232975/bintang_hyundai_hillstate_kagum_melihat_besarnya_dukungan_dari_penggemar_asal_indonesia_untuk_megawati_hangestri_pertiwi_dan_tim-FgXP_large.jpg
Megawati Hangestri Punya Banyak Fans, Bintang Hyundai Hillstate Kagum Dapat Dukungan dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/43/3232824/megawati_hangestri-064p_large.jpg
Tak Sulit Adaptasi, Megawati Hangestri Langsung Punya Bestie di Hyundai Hillstate
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement