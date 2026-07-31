Jordan Wilson Resmi Tiba di Korea Selatan, Siap Bentuk Duet Maut Bersama Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

SUWON – Pevoli asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, akhirnya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Incheon pada Rabu 29 Juli 2026. Pemain tersebut diprediksi akan menjadi duet maut baru di Hyundai Hillstate bersama bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri.

“Anggota baru Hyundai Hillstate, Jordan Wilson telah tiba di Korea! Selamat datang di Korea, Jordan! Kami sangat senang melihat petualangan baru Anda bersama kami! Penasaran apa pendapatnya tentang julukan viralnya yang mirip Jennie?” bunyi laporan dari akun resmi Hyundai Hillstate, Jumat (31/7/2026).

1. Antusiasme Tinggi

Kedatangan pevoli berusia 23 tahun ini disambut hangat oleh publik voli Korea Selatan yang tidak sabar melihat aksi sang outside hitter andalan baru. Wilson sendiri mengaku sangat antusias menyambut tantangan karier internasional bersama klub barunya.

"Saya tidak sabar menunggu hari saya bermain mengenakan seragam Hyundai E&C," ujar Jordan Wilson.

Selain kemampuan di atas lapangan, paras rupawan pemain kelahiran 19 Desember 2003 ini juga sukses mencuri perhatian hingga membuat publik menjulukinya mirip dengan idol K-Pop terkenal, Jennie Blackpink. Menanggapi julukan tersebut, pevoli yang akrab disapa Joe atau J ini menanggapinya dengan rendah hati dan rasa syukur yang mendalam.

"Itu mungkin agak berlebihan, tapi saya bersyukur jika orang-orang melihat saya secara positif," aku Wilson dalam sebuah kesempatan wawancara beberapa waktu lalu.

Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyteam)

2. Duet Baru Megawati

Pemain jebolan NCAA bersama Arizona Wildcats ini menyadari V-League memiliki tingkat persaingan yang ketat serta lini pertahanan yang sangat solid. Karena itu, ia bertekad untuk terus meningkatkan level permainannya agar mampu beradaptasi secara maksimal.