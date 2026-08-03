Tak Sekadar Menang, Juara Taipei Open 2026 Jadi Kado Ulang Tahun untuk Leo/Daniel

TAIPEI CITY – Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah bulu tangkis internasional melalui sektor ganda putra. Kepastian tersebut didapat setelah pasangan andalan Tanah Air, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin, sukses keluar sebagai juara di ajang Taipei Open 2026.

Keduanya berhasil merengkuh gelar juara dari kejuaraan berlevel BWF World Tour Super 300 yang dihelat di Taiwan tersebut. Prestasi gemilang ini dipastikan usai mereka menumbangkan pasangan baru asal Malaysia di partai puncak lewat dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-19.

Meski menang straight game, pertarungan di lapangan sama sekali tidak berjalan mudah bagi pasangan Indonesia tersebut. Kualitas individu lawan yang tangguh membuat jalannya laga berlangsung ketat dan menarik di setiap gim yang dipertandingkan.

1. Kunci Kemenangan

Sepanjang pertandingan final yang dihelat tanggal Minggu 2 Agustus 2026 tersebut, Leo/Daniel sempat menghadapi situasi sulit. Keduanya tercatat sempat tertinggal terlebih dahulu di dua gim awal sebelum akhirnya berhasil membalikkan kedudukan.

Menghadapi situasi tertinggal, strategi khusus langsung diterapkan oleh pasangan peraih juara ini di atas lapangan. Daniel mengungkapkan bahwa mereka terus berupaya memberikan tekanan kepada lawan sekaligus menjaga komunikasi yang solid.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Sementara itu, dari segi teknis permainan, Leo menjelaskan bahwa mereka sengaja mengubah gaya main menjadi lebih aman. Langkah tersebut diambil demi meredam serta mengimbangi performa individu lawan yang dinilai sangat luar biasa.

“Di dalam permainan tadi kami harus coba lebih safe saja mainnya. Kami menahan permainan, mengimbangi individu mereka yang sangat bagus,” ujar Leo, mengutip dari Humas dan Media PP PBSI, Senin (3/8/2026).

“Gelar ini untuk kami bangkit lagi setelah beberapa turnamen ke belakang selalu kalah di babak awal. Tapi kami tidak boleh cepat puas, kami ingin mengincar gelar-gelar berikutnya,” tambahnya.