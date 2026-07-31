Jumpa Lagi, Legenda Red Sparks Lepas Kangen dengan Megawati Hangestri: Masih Imut

MANTAN bintang Red Sparks, Han Song-yi, berhasil melepas rindu bertemu Megawati Hangestri Pertiwi belum lama ini. Unggahannya di media sosial Instagram langsung mencuri perhatian.

Han Song-yi merupakan legenda voli Korea Selatan. Perempuan yang kini berusia 41 tahun itu berkarier sejak 2002 hingga pensiun pada akhir 2024.

Megawati Hangestri beraksi untuk Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Di penghujung kariernya, Han pernah jadi rekan setim dengan Megawati di Daejeon JungKwanJang Red Sparks selama semusim. Keduanya punya relasi yang cukup akrab di tim tersebut.

1. Reuni

Kembalinya Megawati Hangestri ke Liga Voli Korea Selatan untuk membela Hyundai Hillstate dimanfaatkan keduanya untuk reuni. Kali ini, Han sudah pensiun dan banting setir jadi pengamat.

Keduanya pun melepas rindu di arena saat bertemu belum lama ini. Han menulis kalimat yang cukup mencuri perhatian penggemar voli Tanah Air.

“’Saya merindukanmu, Unnie (sapaan untuk perempuan lebih tua di Kora),’ kata-kata pertama Mega saat kami bertemu setelah sekian lama,” tulis Han di akun Instagram @ssongr12, dikutip Jumat (31/7/2026).