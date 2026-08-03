Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Inggris 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, naik podium di Moto3 Inggris 2026? Veda Ega Pratama dan pembalap lain akan mentas seri ke-12 Moto3 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris pada 7-9 Agustus 2026.

1. Penampilan Impresif di Moto3 2026

Di klasemen sementara Moto3 2026, Veda Ega Pratama menempati posisi enam dengan 90 angka. Ia terpaut 19 angka dari David Almansa di tempat kelima.

Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Inggris 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Penampilan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 masuk kategori impresif. Dari 11 balapan yang sudah dilewati, rider 18 tahun ini dua kali naik podium, tepatnya finis ketiga di Moto3 Brasil dan Prancis 2026.

Hasil ini masuk kategori bagus, mengingat status Veda Ega Pratama sebagai rookie. Dibanding rider rookie lain di Moto3 2026, Veda Ega Pratama hanya kalah dari Brian Uriarte yang menduduki posisi dua klasemen dengan 127 angka.

2. Debut Veda Ega Pratama di Moto3 2026

Bagi Veda Ega Pratama, race di Silverstone merupakan balapan perdana bagi pembalap 17 tahun di Inggris. Sebelumnya saat mentas di Red Bull Rookies Cup maupun Moto3 Junior, Veda Ega Pratama belum pernah membalap di Sirkuit Silverstone.

Namun, Veda Ega Pratama memiliki catatan impresif saat balapan di sirkuit baru. Di race kedua Moto3 Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit International Ayrton Senna, Veda Ega Pratama finis ketiga!