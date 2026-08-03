Penguji Ducati Kagumi Casey Stoner, Sebut Gaya Berkendaranya Mustahil

JAKARTA - Pembalap penguji MotoGP Diucati, Michele Pirro, menganggap gaya berkendara mantan pembalap Casey Stoner merupakan hal mustahil.

Pirro telah menjadi penguji MotoGP Ducati selama lebih dari satu dekade. Ia pun mengungkapkan pengalamannya sewaktu berbagi tugas pengujian dengan Stoner pada pertengahan tahun 2010-an.

Stoner akhirnya meninggalkan peran pengujian karena kurangnya minat dari para insinyur Ducati terhadap masukannya. Namun, pembalap Australia yang dua kali juara MotoGP itu memberikan dampak selama berada di sana.

1. Kagumi Stoner

Terutama pada Pirro, yang sangat terkesan dengan cara unik Stoner berkendara.

"Stoner ingin memiliki kendali penuh atas motor," kata Michele Pirro, berbicara di podcast Mig Babol seperti yang dilaporkan GPOne.

“Tidak seperti kebanyakan pembalap, dia secara pribadi mengendalikan kontrol traksi menggunakan gas dan rem belakang," ucapnya.

Casey Stoner @Official_CS27

Pirro mengatakan, Stoner tidak menginginkan kontrol elektronik dan bahkan tidak menginginkan anti-wheelie. Ia menyebutkan, bagi Stoner, berkendara berarti melakukan semuanya sendiri.

“Ketika dia menjelaskan bagaimana dia mengatasi tikungan tertentu, hampir seperti dia sedang menggambarkan sesuatu yang mustahil," tuturnya.

Ia pun membandingkannya saat berbicara dengan Andrea Dovizioso.