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CdM Tim Indonesia Tancap Gas, Pastikan Atlet Indonesia Fokus Raih Medali di Asian Games 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |11:55 WIB
CdM Tim Indonesia Tancap Gas, Pastikan Atlet Indonesia Fokus Raih Medali di Asian Games 2026!
CdM kunjungi pelatnas Timnas Putri Basket Indonesia jelang Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, menuntaskan rangkaian visitasi ke empat cabang olahraga di Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan Kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026.

1. Kunjungi Beberapa Pelatnas Cabang Olahraga

Selama dua hari, CdM mengunjungi pemusatan latihan nasional BMX Racing di Banyuwangi, Triathlon di Situbondo, serta Anggar dan Basket Putri di Surabaya. Dalam setiap kunjungan, CdM berdialog langsung dengan pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan tim ofisial guna memastikan berbagai kebutuhan nonteknis dapat dipersiapkan secara optimal sebelum keberangkatan ke Aichi-Nagoya, Jepang.

CdM kunjungi pelatnas Triahthlon Indonesia jelang Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
CdM kunjungi pelatnas Triahthlon Indonesia jelang Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Todotua menegaskan, tugas utama Tim Chef de Mission adalah memastikan seluruh aspek nonteknis berjalan dengan baik sehingga atlet dapat sepenuhnya fokus pada persiapan dan pertandingan.

"Tempat ini merupakan pemusatan latihan nasional bagi atlet-atlet yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026. Pesan saya kepada mereka sederhana, fokuslah pada persiapan. Siapkan mental, fisik, dan seluruh aspek teknis untuk menghadapi pertandingan. Sementara itu, seluruh kebutuhan nonteknis menjadi tanggung jawab kami di Tim Chef de Mission," ujar Todotua.

Menurutnya, dukungan nonteknis mencakup berbagai aspek, mulai dari keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga koordinasi administrasi yang dibutuhkan masing-masing cabang olahraga. Dengan demikian, atlet, pelatih, dan tim ofisial dapat tampil tanpa terbebani persoalan di luar arena pertandingan.

 

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