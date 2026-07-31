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Misi Atlet Sepeda BMX Indonesia Sabet Banyak Medali Emas di Asian Games 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |08:05 WIB
Misi Atlet Sepeda BMX Indonesia Sabet Banyak Medali Emas di Asian Games 2026
CdM Tim Indonesia kunjungi pelatnas sepeda BMX Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)
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PERAIH medali emas Asian Games Hangzhou 2022 nomor Women's Moto Run 3, Amellya Nur Sifa, menyambut positif kunjungan Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, ke pemusatan latihan nasional cabang olahraga BMX Racing. Menurut Sifa, kehadiran CdM menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan moral bagi para atlet yang tengah menjalani persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

"Terima kasih banyak kepada Pak Chef de Mission yang sudah mengunjungi tempat latihan kami. Semoga kami bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk Indonesia," kata Sifa dalam keterangan pers NOC Indonesia yang diterima Okezone.

Atlet BMX Indonesia membidik prestasi tinggi di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
Atlet BMX Indonesia membidik prestasi tinggi di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

1. Persiapan Maksimal

Juara bertahan Asian Games itu mengatakan persiapan menuju Aichi-Nagoya 2026 telah berjalan dengan baik dan kini memasuki tahap penyempurnaan.

"Persiapan sudah cukup matang, tinggal sedikit lagi. Semoga bisa menjaga performa sampai hari pertandingan," katanya.

Menghadapi persaingan di Asian Games 2026, Sifa berharap dapat kembali memberikan kontribusi terbaik bagi Kontingen Tim Indonesia."Targetnya tentu bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia," ucapnya.

 

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