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Agenda Timnas Voli Putra Indonesia Usai Gagal Total di SEA V Cup 2026: Gelar TC demi Menggila di Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |01:01 WIB
Agenda Timnas Voli Putra Indonesia Usai Gagal Total di SEA V Cup 2026: Gelar TC demi Menggila di Asian Games 2026
Timnas Voli Putra Indonesia tengah bersiap menghadapi Asian Games 2026. (Foto: Volleyball Federation of Cambodia/FB VFCC)
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USAI gagal total di ajang SEA V Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Skuad Garuda langsung mengalihkan fokus penuh untuk menatap agenda terdekat, yakni persiapan intensif menuju ajang multievent terbesar di Asia, Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang pada 19 September-4 Oktober 2026.

Sebagai langkah awal, PP PBVSI telah menjadwalkan pemusatan latihan atau training camp (TC) yang akan resmi dimulai pada Rabu, 5 Agustus mendatang. Dalam agenda pemusatan latihan ini, sebanyak 20 hingga 22 pemain pilihan dipanggil untuk segera bergabung dan digembleng guna mengembalikan serta meningkatkan performa terbaik tim.

1. Agenda Terdekat

Keputusan strategis diambil oleh tim pelatih dan induk organisasi dengan memilih absen dari ajang AVC Volleyball Men's Continental Championship 2026 di Jepang pada 4–13 September. Langkah ini diambil demi memberikan waktu istirahat serta pemulihan fisik yang memadai bagi para pemain.

Mengingat para penggawa Timnas Voli Putra Indonesia sempat mengalami penurunan kondisi setelah melakoni jadwal padat di AVC Men's Volleyball Cup India serta SEA V Cup leg pertama dan kedua.

Timnas Voli Indonesia rebut medali perunggu di SEA V Cup 2026 indonesian_volleyball
Timnas Voli Indonesia rebut medali perunggu di SEA V Cup 2026 indonesian_volleyball

Meski gagal total di SEA V Cup 2026, pelatih kepala Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, tetap memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras anak asuhnya. Ia tetap merasa keberhasilan mengamankan peringkat ketiga pada leg kedua usai menundukkan Kamboja menjadi prestasi yang luar biasa.

“Saya harus memberikan apresiasi kepada para atlet Indonesia. Mereka benar-benar luar biasa. Saya sampai sekarang tidak mau banyak bicara, karena semua bisa melihat sendiri kondisi fisik para pemain sudah menurun," jelas Reidel Toiran, disadur dari rilis resmi PBVSI, Kamis (30/7/2026).

 

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