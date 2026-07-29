Raih Emas di Olimpiade Paris 2024, Panjat Tebing Ditargetkan Sabet 2 Emas di Asian Games 2026!

CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, melanjutkan rangkaian kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pemusatan latihan nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

1. CdM Pantau Kesiapan Atlet Jelang Asian Games 2026

Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan kontingen Indonesia dari sisi nonteknis menjelang keberangkatan ke Jepang. Todotua menjelaskan, kunjungan ini menjadi wadah berdialog langsung dengan pengurus, atlet, dan tim ofisial untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang dapat difasilitasi oleh tim CdM.

CdM Todotua Pasaribu pantau kesiapan atlet panjat tebing Indonesia jelang Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

"Kami ingin memastikan seluruh aspek nonteknis dapat dipersiapkan dengan baik. Mulai dari keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus setiap cabang olahraga agar atlet dapat fokus bertanding dan tampil maksimal," ujar Todotua di lokasi pusat pelatihan Panjat Tebing, Bekasi.

Meski penetapan target medali menjadi kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta NOC Indonesia, Todotua optimistis seluruh cabang olahraga memiliki semangat yang sama untuk melampaui target yang telah ditetapkan.

"Kami melihat level of confidence dari atlet maupun cabang olahraga sangat baik. Setiap cabang olahraga memiliki tekad besar memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia. Harapannya, hasil yang diraih nanti bahkan bisa melampaui target," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FPTI, Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian yang diberikan CdM menjadi suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games.

"Kehadiran CdM menjadi tambahan semangat bagi atlet dan tim pelatih. Kami berharap ini menjadi energi positif untuk menghadapi Asian Games," ujarnya.