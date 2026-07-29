Kisah Nguyen Thuy Linh, Pebulu Tangkis Cantik Vietnam yang Jadi Sorotan Usai Tembus Peringkat 25 Dunia

PEBULU tangkis tunggal putri andalan Vietnam, Nguyen Thuy Linh, tengah berada dalam tren kepercayaan diri yang sangat tinggi menyusul pencapaian gemilang di kancah internasional. Pemain berjuluk Badminton Miss Vietnam ini baru saja menerima kabar gembira setelah resmi naik dua tingkat ke peringkat 25 dunia dalam pembaruan ranking BWF per Selasa 28 Juli 2026.

1. Tembus 25 Besar

Lonjakan posisi tersebut diraih berkat penampilan impresifnya di ajang China Open 2026 pada pekan sebelumnya. Dalam turnamen super 100 itu, di mana Thuy Linh sukses mendepak Hina Akechi (Jepang) sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan mantan ratu bulu tangkis dunia, Ratchanok Intanon, di babak 16 besar.

Tambahan 2.400 poin dari China Open 2026 membuat total koleksi poinnya kini menyentuh angka 46.640. Jumlah tersebut menempatkannya di atas beberapa pebulu tangkis top dunia seperti Supanida Katethong hingga Zhang Beiwen.

2. Siap Bersinar di Taipei Open 2026

Modal positif di China Open 2026 tersebut langsung dibawanya menyeberak ke ajang Super 300 Taipei Open 2026 yang dihelat di Taiwan mulai 28 Juli hingga 2 Agustus. Pada turnamen yang menandai comeback-nya setelah dua tahun absen ini, pebulu tangkis kelahiran 1997 tersebut ditempatkan sebagai unggulan keenam.

Nguyen Thuy linh

Di babak pertama, Thuy Linh langsung dijadwalkan menghadapi wakil tuan rumah yang sarat pengalaman, Pai Yu-po, yang telah malang melintang di dunia bulu tangkis sejak lama.

Meskipun lawannya merupakan pemain senior yang pernah menembus peringkat 20 dunia pada 2018 silam, performa Pai Yu-po dalam dua musim terakhir cenderung menurun sehingga membuka peluang besar bagi Thuy Linh untuk melaju mulus.