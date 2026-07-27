Meriahkan Hari Bhayangkara Ke-80, Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 Resmi Dimulai!

JAKARTA – Ajang bergengsi Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dimulai di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Senin, (27/7/2026). Turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema “Membangun Prestasi untuk Negeri” guna mencerminkan semangat Polri yang dekat dengan masyarakat lewat jalur pembinaan olahraga inklusif dan berprestasi.

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Mardiyono selaku ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa Kejuaraan Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 diselenggarakan di tiga lokasi, yakni GOR Universitas Negeri Jakarta, GOR Duren Sawit, dan GOR Kecamatan Pondok Bambu. Pembukaan dan penutupan dipusatkan di GOR UNJ, sementara pertandingan berlangsung di ketiga venue tersebut pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026.

“Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah membangun sportivitas, kebersamaan, dan mempererat sinergi antara Polri dengan masyarakat serta berbagai stakeholder lainnya,” ujar Irjen Pol. Mardiyono dalam keterangan resminya, dikutip Senin (27/7/2026).

1. Ragam Kategori

Mardiyono menjelaskan, turnamen tahun ini diikuti sebanyak 1.219 peserta, terdiri dari 591 peserta kategori umum, 558 peserta kategori Polri, dan 70 peserta kategori difabel. Kategori yang dipertandingkan meliputi U-15 Pemula, U-17 Remaja, U-19 Taruna, kategori Polri, serta kategori difabel dengan pembagian berdasarkan klasifikasi disabilitas guna menjamin kompetisi yang adil dan setara.

Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan merupakan hasil kolaborasi Polri bersama PBSI dalam mendukung pembinaan olahraga nasional sekaligus menggandeng NPCI sebagai bentuk komitmen menghadirkan olahraga yang inklusif bagi atlet penyandang disabilitas.

Kapolri Cup 2026 resmi dimulai. (Foto: Kapolri Cup)

“Harapannya, Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga, menumbuhkan sportivitas, dan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Ini menjadi bagian dari semangat Polri Untuk Masyarakat,” ungkapnya.

2. Apresiasi PBSI dan NPCI

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja mengapresiasi konsistensi Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan yang masuk dalam kalender resmi PBSI tahun 2026.