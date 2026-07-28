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HOME SPORTS MOTOGP

6 Momen Dramatis pada Paruh Pertama MotoGP 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |04:10 WIB
6 Momen Dramatis pada Paruh Pertama MotoGP 2026
6 Momen Dramatis pada Paruh Pertama MotoGP 2026 (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Paruh pertama MotoGP 2026 telah usai. Banyak momen menarik sepanjang periode tersebut. 

Sepanjang paruh pertama musim ini, banyak momen menarik yang terjadi. Berikut 6 momen dramatis yang terjadi sepanjang paruh pertama MotoGP 2026, melansir laman MotoGP, Selasa (27/7/2026): 

1. GP Thailand, Buriram: Acosta Raih Kemenangan Sprint yang Kontroversial

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, bertarung sengit dengan pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Setelah beberapa kali mencoba, Acosta terpaksa keluar di tikungan terakhir. 

FIM MotoGP Steward menginstruksikan Marquez turun satu posisi pada lap terakhir. Acosta pun memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya dan memenangi Sprint. 

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. GP AS, Cota: Bezzecchi Hattrick

Marco Bezzecchi melanjutkan performa sensasionalnya. Ia mencetak rekor baru memimpin balapan dalam 121 lap beruntun, juga memaksa rival untuk menari mengikuti iramanya. 

Pada balapan Sprint, Martin menang dalam pertarungan lap terakhir atas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), kemenangan pertama Martinator bersama Aprilia.

3. GP Spanyol, Jerez: Dominasi Marquez Bersaudara

Tissot Sprint di Jerez berlangsung kacau dari awal hingga akhir. Marc Marquez menang setelah masuk pit usai kecelakaan di tikungan terakhir. Namun, ia tak seberuntung itu saat balapan Grand Prix. 

Kecelakaan cepat yang dialami #93 membuka celah bagi Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) untuk mengulangi kesuksesannya di GP Spanyol.

 

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