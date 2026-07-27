Gaya Balap Rookie MotoGP 2026 Bikin Kepala Kru Terkesan, Disandingkan dengan Mantan Rival Marquez

JAKARTA - Gaya balap debutan MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu, bikin kepala kru Pramac Yamaha, Alberto Giribuola. Bahkan, ia menyandingkannya dengan mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso. Semasa aktif membalap, Dovizioso merupakan salah satu rival Marc Marquez.

1. Gaya Balap Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu merupakan juara dunia Superbike tiga kali. Ia musim ini debut ke MotoGP dan masih beradaptasi. Ia mencoba menyesuaikan gaya balapnya dengan ban Michelin.

Toprak Razgatlioglu diharapkan dapat lebih berkembang pada 2027, saat MotoGP beralih ke ban Pirelli, yang pernah digunakan di World Superbike.

Toprak Razgatlioglu MotoGP 2026 (Foto: Pramac Racing Yamaha)

Meskipun pembalap Pramac ini belum masuk 10 besar dalam balapan pada 2026, ada beberapa momen kecepatan darinya, termasuk finis di posisi ke-11 di Moto GPHungaria, melansir Crash.

Alberto Giribuola, yang sebelumnya bertindak sebagai kepala kru Andrea Dovizioso, melihat beberapa kesamaan antara pemenang 15 balapan MotoGP itu dengan Razgatlioglu.

Namun, Giribuola mencatat, Razgatlioglu memiliki sesuatu yang istimewa di tikungan kecepatan tinggi yang bahkan membuat timnya "takut" saat menontonnya.

“Dia termasuk dalam kelompok pembalap yang mengerem terlambat, jadi seperti Dovi, dia adalah pembalap yang mengerem terlambat,” kata Giribuola kepada GPOne.

“Namun, Dovi jauh lebih spesifik pada sektor tertentu—misalnya, meskipun dia benar-benar seorang pembalap yang mengerem terlambat, dia benar-benar kesulitan di beberapa bagian kecepatan tinggi, seperti Phillip Island," katanya.

Namun, menurutnya, Toprak sedikit berbeda.