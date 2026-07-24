Kisah Unik Pebulu Tangkis Cantik asal Jepang Akane Yamaguchi, Catatkan Kemenangan Telak 21-1 di China Open 2026

KISAH unik pebulu tangkis cantik asal Jepang Akane Yamaguchi menarik untuk diulas. Sebab, ia mencatatkan kemenangan telak 21-1 di China Open 2026 Super 1000.

Yamaguchi merupakan tunggal putri papan atas dunia. Sudah banyak gelar juara yang diraihnya termasuk tiga kali juara dunia bulu tangkis serta 22 titel di BWF World Tour.

1. Menang Skor Afrika

Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu sayangnya belum pernah meraih gelar di China Open. Prestasi terbaiknya hanyalah runner up pada edisi 2023.

Karena itu, Yamaguchi begitu bernafsu memburu gelar juara. Hal tersebut sudah terlihat dari babak pertama saat menghadapi Supanida Katethong.

Di game pertama, Yamaguchi mendapat perlawanan cukup sengit. Walau begitu, ia tetap meraih kemenangan dengan skor 21-13.

Sementara, pada game kedua, Yamaguchi menggila. Tidak tanggung-tanggung, pebulu tangkis asal Katsuyama tersebut menang telak 21-1 alias skor Afrika.