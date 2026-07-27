Marc Marquez Sebut Motor MotoGP saat ini seperti Robot

Marc Marquez Sebut Motor MotoGP saat ini seperti Robot (Instagram/@ducaticorse)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menilai motor MotoGP saat ini seperti robot. Ini berbeda dengan motor MotoGP pada beberapa tahun lalu.

1. Seperti Robot

Marc Marquez mengatakan motor MotoGP saat ini membutuhkan "gaya robot" karena dampak aerodinamika. Ia menyebut kini pembalap tak bisa mengendalikan motornya.

Selama 10 tahun terakhir, motor MotoGP telah mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, seperti aerodinamika dan perangkat ketinggian pengendaraan.

Hal ini berdampak negatif pada tontonan di lintasan, dengan aksi menyalip yang lebih sulit dilakukan, terutama dengan betapa sensitifnya ban depan saat ini.

Juara MotoGP tujuh kali, Marc Marquez, sering mengkritik era motor saat ini. Ia menyebut gaya berkendara yang dibutuhkan sebagai "otomatis".

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marquez mengatakan motor dari 10 tahun lalu dapat dikendarai dengan cara di mana seorang pembalap dapat membuat perbedaan. Namun, mesin saat ini sepenuhnya didikte aerodinamika.

“Motor-motor yang paling saya nikmati adalah pada tahun 2014, ’15, ’16, tanpa aerodinamika,” kata Marquez kepada Bike World, melansir Crash, Senin (27/7/2026).

“Sekarang, memang benar motor-motor itu sangat nyaman dikendarai, tetapi lebih seperti gaya robot. Anda harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika dan Anda tidak bisa mengalahkan motor," tuturnya.

Ia mengatakan, jika mengalahkan motor, pembalap melawan aerodinamika dan kemudian akan lebih lambat.

“Jadi, pada 2014, 2015, 2016, tanpa aerodinamika, jika Anda mengalahkan motor, Anda akan lebih cepat, karena Anda mulai tergelincir, Anda mulai kehilangan kendali bagian depan. Anda melihat banyak penyelamatan.