Jorge Martin Bakal Kerja Sama dengan Mantan Orang Kepercayaan Valentino Rossi, Siap Menggila di Yamaha?

Jorge Martin Bakal Kerja Sama dengan Mantan Orang Kepercayaan Valentino Rossi, Siap Menggila di Yamaha? (Dok Aprilia)

JAKARTA - Juara dunia MotoGP satu kali, Jorge Martin, bakal bekerja sama dengan orang kepercayaan pembalap legendaris Valentino Rossi. Kerja sama keduanya akan terjalin di Yamaha musim depan.

1. Jorge Martin Kerja Sama Mantan Orang Kepercayaan Valentino Rossi

Jorge Martin musim depan akan bergabung dengan Yamaha. Ia akan berduet dengan Ai Ogura di tim pabrikan Yamaha.

Kesepakatan Jorge Martin dengan Yamaha pertama kali dilaporkan pada pra-musim, menyusul kabar hengkangnya Fabio Quartararo ke Honda, melansir Crash, Minggu (26/7/2026).

Kepindahannya ke Yamaha tampaknya akan menjadi pemutusan hubungan yang hampir sepenuhnya bersih dari Aprilia. Pasalnya, sebagian besar kru Martin saat ini tetap bertahan.

Menurut Motorsport, Martin akan berpasangan dengan kepala kru baru yaitu David Munoz di Yamaha.

Munoz saat ini bekerja dengan Alex Rins di pabrikan Jepang tersebut, meskipun sebelumnya insinyur tersebut berpasangan dengan Valentino Rossi.

Setelah berpisah dengan Silvano Galbusera, juara dunia sembilan kali Rossi membawa Munoz dari tim VR46 Moto2-nya untuk menjadi kepala kru legenda Italia itu untuk dua musim terakhirnya pada tahun 2020 dan 2021.

Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Martin saat ini bekerja dengan Daniele Romagnoli di Aprilia. Daniele Romagnoli dibawanya dari Pramac setelah musim 2024 yang membawanya meraih gelar juara dengan motor Ducati.

Meskipun ada ikatan yang erat antara Martin dan Romagnoli, Romagnoli justru akan tetap bersama Aprilia pada 2027. Ia akan bekerja sama dengan Pecco Bagnaia yang baru bergabung.

Bagnaia telah bekerja dengan Christian Gabbarini sebagai kepala krunya selama bertahun-tahun. Ini merupakan bagian kunci dari kejuaraan 2022 dan 2023-nya.

Namun, Gabbarini akan tetap bersama Ducati untuk dipasangkan dengan Pedro Acosta, yang akan meninggalkan Paul Trevathan di KTM.