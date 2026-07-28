Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kiandra Ramadhipa Bersinar! Pembalap Indonesia Tembus 5 Besar Klasemen Moto3 Junior World Championship

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |02:05 WIB
Kiandra Ramadhipa Bersinar! Pembalap Indonesia Tembus 5 Besar Klasemen Moto3 Junior World Championship
Kiandra Ramadhipa Bersinar! Pembalap Indonesia Tembus 5 Besar Klasemen Moto3 Junior World Championship (Insgtagram/@mk.ramadhipa212)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap muda Indonesia,  Muhammad Kiandra Ramadhipa, berhasil unjuk gigi di ajang Moto3 Junior World Championship. Kiandra Ramadhipa berhasil meraup 64 poin dan menduduki posisi 5 klasemen sementara Moto3 Junior World Championship. 

Ini menjadi prestasi tersendiri bagi pembalap Honda Asia-Dream Racing Team. Pasalnya, pembalap berusia 16 tahun itu konsisten meraih poin sepanjang musim ini. 

Kiandra Ramadhipa terpaut 30 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Carlos Cono. Sementara jarak dengan posisi 3 yang ditempati pembalap Italia Giulio Pugliese hanya terpaut 6 poin! 

Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championshi di Sirkuit Nevers Magny Cours Prancis (AHM)
Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championshi di Sirkuit Nevers Magny Cours Prancis (AHM)

Pada balapan terakhir, Kiandra Ramadhipa, mampu mengamankan 4 poin. Dalam balapan di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, Ramadhipa start dari posisi ke-12. Pebalap berusia 16 tahun tersebut memulai start yang kurang mulus hingga membuatnya tercecer ke posisi 18 pada lap-lap awal. 

Berusaha mengamankan tempat di 10 besar, Ramadhipa langsung berupaya tancap gas dan berhasil melibas tujuh pebalap dalam rentang tiga lap. Pembalap asal Sleman itu berhasil menduduki posisi ke-11. Namun sayang, rombongan terdepan telah menciptakan jarak lebih dari tiga detik sehingga sulit terkejar. 

Meski peluang menyusul rombongan terdepan kian menipis, pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu tak surut semangat. Ia terus berusaha memangkas jarak dengan rombongan terdepan sambil memimpin persaingan di grup kedua. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/38/3230255/pembalap_msi_asal_malaysia_hakim_danish-ZCwQ_large.jpg
Penyebab Pembalap Malaysia Hakim Danish Kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220562/kiandra_ramadhipa_naik_podium_di_race_pertama_moto3_junior_world_championship_2026_ahm-YRmS_large.jpg
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Menggila di Race Pembuka Moto3 Junior World Championship 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219974/kiandra_ramadhipa_akan_menjalani_tantangan_baru_di_ajang_moto3_junior_world_championship_2026-0gao_large.jpg
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Tempur di Moto3 Junior World Championship 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/38/3230825//veda_ega_pratama-ADCB_large.jpg
Veda Ega Pratama dan Mario Aji Jadi Sorotan Dunia, Bukti Nyata Keberhasilan Pembinaan Pembalap Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/38/3229755//kiandra_ramadhipa-KxPh_large.jpg
Kata-Kata Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Usai Menangi Race 2 Sachsenring Red Bull Rookies Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/37/3229713//qarrar_firhand_ali-pU4I_large.jpg
Siap Ukir Sejarah Baru, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Ali Bidik Podium Utama di British Formula 4 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement