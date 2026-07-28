Kiandra Ramadhipa Bersinar! Pembalap Indonesia Tembus 5 Besar Klasemen Moto3 Junior World Championship

JAKARTA - Pembalap muda Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadhipa, berhasil unjuk gigi di ajang Moto3 Junior World Championship. Kiandra Ramadhipa berhasil meraup 64 poin dan menduduki posisi 5 klasemen sementara Moto3 Junior World Championship.

Ini menjadi prestasi tersendiri bagi pembalap Honda Asia-Dream Racing Team. Pasalnya, pembalap berusia 16 tahun itu konsisten meraih poin sepanjang musim ini.

Kiandra Ramadhipa terpaut 30 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Carlos Cono. Sementara jarak dengan posisi 3 yang ditempati pembalap Italia Giulio Pugliese hanya terpaut 6 poin!

Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championshi di Sirkuit Nevers Magny Cours Prancis (AHM)

Pada balapan terakhir, Kiandra Ramadhipa, mampu mengamankan 4 poin. Dalam balapan di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, Ramadhipa start dari posisi ke-12. Pebalap berusia 16 tahun tersebut memulai start yang kurang mulus hingga membuatnya tercecer ke posisi 18 pada lap-lap awal.

Berusaha mengamankan tempat di 10 besar, Ramadhipa langsung berupaya tancap gas dan berhasil melibas tujuh pebalap dalam rentang tiga lap. Pembalap asal Sleman itu berhasil menduduki posisi ke-11. Namun sayang, rombongan terdepan telah menciptakan jarak lebih dari tiga detik sehingga sulit terkejar.

Meski peluang menyusul rombongan terdepan kian menipis, pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu tak surut semangat. Ia terus berusaha memangkas jarak dengan rombongan terdepan sambil memimpin persaingan di grup kedua.