Kata-Kata Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Usai Menangi Race 2 Sachsenring Red Bull Rookies Cup 2026

JAKARTA - Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa menjadi pemenang dalam race 2 seri Sachsenring Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026. Seri tersebut berlangsung di Jerman, Minggu (12/7/2026) malam WIB.

1. Menangi Race 2 Sachsenring

Kiandra memulai balap dari posisi ketiga. Dia pun berusaha keras dalam setiap lap untuk meraih hasil maksimal, meskipun bersaing ketat dengan sejumlah rival, di antaranya David Gonzalez dan Fynn Kratochwil.

Pembalap asal Sleman itu mengatakan pencapaian dalam race 2 seri Sachsenring Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 berkat dukungan elemen tim dan pendukungnya. Dia mengakui butuh kerja keras untuk meraih hasil tersebut.

"Akhir pekan yang luar biasa. Terima kasih semuanya," kata Kiandra Ramadhipa dilansir dari laman Instagram pribadinya.

Kiandra Ramadhipa menangi race 2 seri sachsenring (Instagram/@mk.ramadhipa212)

Ia mengatakan akan berusaha melanjutkan performa apiknya dalam seri-seri selanjutnya. Hal itu dikarenakan perjalanan musim ini masih ada dua seri lagi.

"Benar-benar senang dan merasa kuat, dan mendapatkan apa yang kita inginkan, masih dua babak lagi. Mari kita terus seperti ini," ucapnya.