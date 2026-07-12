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Siap Ukir Sejarah Baru, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Ali Bidik Podium Utama di British Formula 4 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |21:28 WIB
Siap Ukir Sejarah Baru, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Ali Bidik Podium Utama di British Formula 4 2026
Pembalap Indonesia, Qarrar Firhand Ali. (Foto: Dok Pribadi Qarrar Firhand Ali)
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PEMBALAP Indonesia, Qarrar Firhand Ali, langsung mematok target tinggi menjelang penampilan perdananya di ajang British Formula 4 2026 bersama tim Hitech. Guna mewujudkan ambisi besar tersebut, ia kini tengah fokus menjalani persiapan yang sangat matang agar bisa mengamankan tempat di podium juara.

Pada akhir Juli 2026, Qarrar dijadwalkan menjalani debut sebagai rookie di British Formula 4 Championship. Ajang tersebut adalah salah satu kejuaraan Formula 4 paling kompetitif di dunia.

Qarrar mengakui persaingan dalam British Formula 4 pasti akan berjalan sangat sengit. Kendati demikian, dia begitu percaya diri dapat bersaing dengan semaksimal mungkin dalam ajang tersebut.

"Target pertama tentu ingin coba naik podium. Namun, yang pasti saya ingin terus berkembang di setiap balapan dan tentunya mengejar kemenangan," ujar Qarrar dalam wawancara Zoom meeting dengan media, Minggu (12/7/2026).

Qarrar Firhand tampil di WSK Euro Series 2026 (Foto: Dok. Qarrar Firhand)
Qarrar Firhand tampil di WSK Euro Series 2026 (Foto: Dok. Qarrar Firhand)

1. Genjot Latihan Fisik

Qarrar menyatakan saat ini sangat intensif dalam menyiapkan diri seperti latihan fisik. Menurutnya, latihan fisik memang menjadi kebutuhan karena mobil Formula 4 jauh lebih besar dibandingkan saat membalap gokar.

"Latihan sekarang lebih banyak kardio karena di Formula 4 itu sangat dibutuhkan. Dalam seminggu saya bisa latihan sepeda atau lari empat sampai lima kali. Selain itu, gym enam kali seminggu untuk memperkuat tangan dan leher," sambung Qarrar.

 

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