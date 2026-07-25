Jadwal Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Weikeng/Wang Chang di Semifinal China Open 2026

JAKARTA - Jadwal Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Weikeng/Wang Chang di semifinal China Open 2026 bakal diulas. Ganda putra andalan Indonesia itu berhasil melaju ke babak semifinal China Open 2026.

1. Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Weikeng/Wang Chang

Pertandingan kedua pasangan itu bakal sengit. Pasalnya, keduanya merupakan unggulan pada turnamen ini.

Saat ini, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi unggulan kedua. Sementara Liang Weikeng/Wang Chang unggulan keempat.

Meski lebih diunggulkan, bukan berarti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bakal menang mudah. Itu karena Liang Weikeng/Wang Chang tampil di hadapan publik sendiri.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Main di hadapan publik sendiri bisa menjadi keuntungan bagi ganda putra China tersebut. Karena itu, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus bisa tampil prima dan meminimalkan kesalahan demi meraih tiket final China Open 2026.

Sebelumnya, pada babak perempatfinal, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Ki Dong Ji. Pasangan Indonesia itu menang 2 gim langsung dengan poin 21-15 dan 21-13.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Pasangan Indonesia berhasil mendominasi permainan dan menang dalam 2 gim langsung.

Pertandingan semifinal China Open 2026 akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pertandingan ganda campuran antara Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) vs Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (China) bakal menjadi pembuka.