JAKARTA - Jadwal Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Weikeng/Wang Chang di semifinal China Open 2026 bakal diulas. Ganda putra andalan Indonesia itu berhasil melaju ke babak semifinal China Open 2026.
Pertandingan kedua pasangan itu bakal sengit. Pasalnya, keduanya merupakan unggulan pada turnamen ini.
Saat ini, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi unggulan kedua. Sementara Liang Weikeng/Wang Chang unggulan keempat.
Meski lebih diunggulkan, bukan berarti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bakal menang mudah. Itu karena Liang Weikeng/Wang Chang tampil di hadapan publik sendiri.
Main di hadapan publik sendiri bisa menjadi keuntungan bagi ganda putra China tersebut. Karena itu, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus bisa tampil prima dan meminimalkan kesalahan demi meraih tiket final China Open 2026.
Sebelumnya, pada babak perempatfinal, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Ki Dong Ji. Pasangan Indonesia itu menang 2 gim langsung dengan poin 21-15 dan 21-13.
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Pasangan Indonesia berhasil mendominasi permainan dan menang dalam 2 gim langsung.
Pertandingan semifinal China Open 2026 akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pertandingan ganda campuran antara Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) vs Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (China) bakal menjadi pembuka.