Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal China Open 2026: Masih ada Fajar/Fikri hingga Jonatan Christie!

CHANGZHOU – Turnamen bulu tangkis bergengsi kategori BWF World Tour Super 1000, China Open 2026, telah memasuki babak perempatfinal yang digelar hari ini, Jumat (24/7/2026). Sebanyak empat wakil Indonesia masih terus berjuang di Gimnasium Xincheng, Changzhou, untuk memperebutkan tiket ke babak empat besar, seperti Jonatan Christie hingga Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Rangkaian pertandingan perempatfinal bakal terbagi ke dalam dua sesi di Gimnasium Xincheng. Sesi pertama dimulai sejak pukul 09.00 WIB, sedangkan sesi kedua akan dilangsungkan mulai pukul 16.00 WIB sore nanti.

Indonesia menempatkan wakilnya di sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Keempat kontestan Skuad Garuda ini siap mengusung misi balas dendam sekaligus memburu prestasi tertinggi di turnamen BWF ini.

1. Ajang Balas Dendam Jonatan dan Fajar/Fikri

Satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding pada sesi pagi adalah tunggal putra Jonatan Christie. Berlaga di partai urutan ketiga pada sesi pertama, Jonatan dijadwalkan berhadapan dengan Victor Lai, sosok pemain yang sebelumnya menundukkan dirinya di laga puncak Indonesia Open 2026.

Sementara itu, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan tampil di sesi sore pada urutan pertandingan kedelapan. Berstatus sebagai juara bertahan, Fajar/Fikri akan menantang pasangan asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju, yang sempat menghentikan langkah mereka di babak semifinal Kejuaraan Asia.

Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)

Fajar/Fikri melenggang ke perempatfinal usai mengandaskan perlawanan wakil Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami, dengan skor 21-19 dan 21-11 pada babak 16 besar, Kamis 23 Juli 2026.

2. Perjuangan Srikandi Merah Putih

Selain Fajar/Fikri, dua wakil putri Indonesia lainnya juga dipastikan mengisi susunan laga pada sesi sore. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani bakal melakoni pertarungan sengit di urutan pertandingan ketujuh melawan Tomoka Miyazaki (Jepang).