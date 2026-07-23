Daftar 4 Wakil Indonesia di Perempatfinal China Open 2026: Jonatan Christie Masih Eksis!

INDONESIA memiliki 4 wakil di perempatfinal China Open 2026. Sebanyak 4 wakil yang dimaksud adalah Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).

Rachel/Febi akan menantang ganda putri tuan rumah yang berstatus unggulan kedelapan, Li Yijing/Luo Xumin di babak perempatfinal China Open 2026 yang berlangsung Jumat (24/7/2026). Kemudian Jonatan Christie vs Victor Lai (Kanada), Putri Kusuma Wardani vs Tomoka Miyazaki (Jepang) serta Fajar/Fikri bentrok dengan pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Putri KW lolos perempatfinal China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Kata-Kata Fajar/Fikri Setelah Lolos Perempatfinal China Open 2026

Fajar/Fikri bersyukur langkahnya masih berlanjut di China Open 2026. Unggulan kedua ini masih punya peluang mempertahankan gelar di ajang level Super 1000 tersebut.

Di babak 16 besar China Open 2026, Fajar/Fikri mengalahkan wakil Jepang Takumi Nomura/Yuichi Shimogami dengan skor 21-19 dan 21-11. Laga itu berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Kamis (23/7/2026).

Fajar mengaku bahagia perjuangannya masih berlanjut di China Open 2026. Kemenangan ini berarti bagi pasangan yang pekan lalu juara Japan Open 2026.

"Pertama-tama alhamdulillah bersyukur dengan kemenangan hari ini," kata Fajar dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Kamis (23/7/2026).

"Kalau tentang pertandingan tadi, kondisi lapangan satu sangat berbeda dengan lapangan dua kemarin. Arah angin di sini benar-benar kencang," sambung Fajar.