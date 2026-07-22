Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ngaku Tersiksa saat Tidur Gara-Gara Cedera Bahu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |00:38 WIB
Marc Marquez <i>Ngaku</i> Tersiksa saat Tidur Gara-Gara Cedera Bahu
Marc Marquez mengaku tersiksa saat tidur gara-gara cedera bahu (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez mengaku tersiksa saat tidur gara-gara cedera di bahu kanannya. Ia tidak bisa berbaring ke arah kanan karena bakal menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat.

Seperti diketahui, Marquez cedera di bahu kanannya usai terjatuh pada MotoGP Mandalika 2025. Problem itu bahkan belum sepenuhnya pulih hingga pertengahan musim MotoGP 2026.

1. Tersiksa saat Tidur

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marquez bahkan menyebut performanya tidak bisa maksimal gara-gara bahunya masih bermasalah. Ia pun harus menjalani operasi bedah yang kedua kalinya pada Mei 2026.

Ternyata, perjuangan Marquez untuk pulih dari cedera memang tidak mudah. Ia mengaku tersiksa saat tidur dan tidak bisa berbaring ke sisi kanan.

“Anda hidup dengan rasa tidak nyaman. Tentu saja, berbaring ke sisi kanan saat tidur tidak diperbolehkan,” kata Marquez, dinukil dari Motosan, Rabu (22/7/2026).

“Saya harus berbaring ke arah kiri saat tidur karena bahu saya,” tukas pria berkebangsaan Spanyol tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/38/3231338/marc_marquez_dan_jorge_martin_bersaing_merebut_gelar_juara_motogp_2026_marcmarquez93_dan_jorgemartin89-RvGs_large.jpg
Marc Marquez atau Jorge Martin Juara MotoGP 2026, Bos Ducati: Gelar Ditentukan Kualitas Pembalap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/38/3231293/marc_marquez_calon_kuat_juara_motogp_2026_marcmarquez93-K7tk_large.jpg
Penyebab Jorge Lorenzo Jagokan Marc Marquez Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/38/3231273/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzechi-w9xi_large.jpg
Operasi Usai Kecelakaan di MotoGP Jerman, Bezzecchi Siap Balapan di Silverstone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/38/3231269/marc_marquez-GEOv_large.jpg
Ducati dan Aprilia Kompetitif, Para Pembalapnya yang Bikin Perbedaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/38/3231049/marc_marquez-BIak_large.jpg
Jorge Lorenzo Ungkap Marc Marquez Punya 3 Kartu Truf untuk Juarai MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/38/3231009/marc_marquez-eENZ_large.jpg
Marc Marquez Menggila hingga Cuma Selisih 18 Poin dari Pemuncak Klasemen, Gelar MotoGP 2026 Masih Terbuka Lebar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement