Marc Marquez Ngaku Tersiksa saat Tidur Gara-Gara Cedera Bahu

MARC Marquez mengaku tersiksa saat tidur gara-gara cedera di bahu kanannya. Ia tidak bisa berbaring ke arah kanan karena bakal menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat.

Seperti diketahui, Marquez cedera di bahu kanannya usai terjatuh pada MotoGP Mandalika 2025. Problem itu bahkan belum sepenuhnya pulih hingga pertengahan musim MotoGP 2026.

1. Tersiksa saat Tidur

Marquez bahkan menyebut performanya tidak bisa maksimal gara-gara bahunya masih bermasalah. Ia pun harus menjalani operasi bedah yang kedua kalinya pada Mei 2026.

Ternyata, perjuangan Marquez untuk pulih dari cedera memang tidak mudah. Ia mengaku tersiksa saat tidur dan tidak bisa berbaring ke sisi kanan.

“Anda hidup dengan rasa tidak nyaman. Tentu saja, berbaring ke sisi kanan saat tidur tidak diperbolehkan,” kata Marquez, dinukil dari Motosan, Rabu (22/7/2026).

“Saya harus berbaring ke arah kiri saat tidur karena bahu saya,” tukas pria berkebangsaan Spanyol tersebut.