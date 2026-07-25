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HOME SPORTS F1 & A1

Nasib F1 GP Malaysia 2026 Ditentukan Besok!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |14:34 WIB
Nasib F1 GP Malaysia 2026 Ditentukan Besok!
Nasib digelarnya F1 GP Malaysia pada 2026 akan ditentukan besok (Foto: KTM Tech3)
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NASIB balapan F1 GP Malaysia 2026 akan ditentukan besok atau Minggu 26 Juli. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

“Soal F1, kami akan membuat pengumuman pada Minggu (26 Juli),” kata PM Anwar, mengutip dari The Star, Sabtu (24/7/2026).

1. Opsi Cadangan

Start balapan F1 GP Bahrain 2025 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Bahrain 2025 (Foto: X/@F1)

Wacana Malaysia jadi tuan rumah balapan F1 di 2026 kembali mengemuka. Sirkuit Internasional Sepang di Selangor tengah dipertimbangkan sebagai opsi cadangan bila F1 GP Bahrain 2026 gagal digelar.

GP Bahrain sedianya dihelat pada April 2026 berbarengan dengan Arab Saudi. Tapi, kondisi di Asia Barat ketika itu tidak memungkinkan digelarnya balapan sehingga dibatalkan.

Harapan untuk setidaknya menggelar balapan di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, dengan jadwal baru cukup terbuka. Ada jeda dua pekan antara GP Azerbaijan (26 September) dan Singapura (11 Oktober).

Namun, menurut laporan Reuters, kondisi yang kembali tidak pasti akibat gejolak di kawasan, membuat GP Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung 2-4 Oktober, bisa jadi batal. F1 langsung mencari alternatif venue.

 

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