Lewis Hamilton Bangkit! Raih 159 Poin hingga Pertengahan Musim Ini, Lampaui F1 2025

JAKARTA - Pembalap Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, bangkit pada musim F1 2026. Koleksi poinnya pada pertengahan musim ini telah melampaui catatan pada F1 2025.

Pembalap asal Inggris itu bergabung dengan Scuderia Ferrari pada 2025. Ia direkrut dari tim Mercedes AMG Petronas.

Namun, tahun debutnya di tim pabrikan asal Italia itu berakhir dengan buruk. Di tengah ekspektasi yang besar, Hamilton gagal mencatatkan satu pun podium grand prix dalam satu musim untuk pertama kalinya sepanjang karier F1-nya. Ia juga mengakhiri musim dengan tiga kali tersingkir di Q1 secara berturut-turut.

Ini menjadi musim terburuk sepanjang 20 tahun karier Lewis Hamilton di F1.

Pada musim F1 2025, Lewis Hamilton total mengumpulkan 156 poin dari 24 seri balapan.

1. Hamilton Bangkit

Namun, juara dunia 7 kali itu bangkit pada musim ini. Hingga pertengahan musim, Lewis Hamilton telah mengumpulkan 159 poin dari 10 seri balapan. Ia pun duduk di posisi 2 klasemen sementara, tertinggal 45 poin dari pemuncak klasemen, Andrea Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Setelah masa-masa sulit tahun lalu, Hamilton telah meraih lima podium pada musim ini, termasuk kemenangan pertama yang spektakuler bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya. GP Barcelona juga menjadi kekalahan pertama bagi Mercedes musim ini.

Pembalap Inggris berusia 41 tahun ini menyebut keputusannya untuk meninggalkan simulator Ferrari sebagai terobosan kunci di balik kebangkitan performanya musim ini. Hamilton mengatakan bahwa menjauhi simulator Ferrari telah membantu hasil balapannya "secara besar-besaran".

"Saya mencoba menggunakannya sepanjang tahun lalu, tetapi seperti yang saya katakan, ketika saya berada di Mercedes selama beberapa tahun pertama, saya tidak menggunakannya. Seiring perkembangannya, ada titik di mana kami tidak menggunakannya," kata Hamilton menjelang Grand Prix Belgia, melansir Crash, Rabu (22/7/2026).