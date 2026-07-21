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Kata-Kata George Russell Ditabrak Hamilton hingga Gagal Finish di F1 GP Belgia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |02:05 WIB
Kata-Kata George Russell Ditabrak Hamilton hingga Gagal Finish di F1 GP Belgia
Kata-Kata George Russell Ditabrak Hamilton hingga Gagal Finish di F1 GP Belgia (Instagram/@georgerussell63)
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JAKARTA - Hukuman penalti 5 detik kepada pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, di F1 GP Belgia 2026 menjadi kontroversi. Ia dihukum penalti usai tabrakan dengan pembalap Mercedes, George Russell. George Russell pun angkat bicara terkait tabrakan yang membuatnya gagal finish tersebut. 

1. Respons Russell

Tabrakan itu terjadi pada lap 1 GP Belgia 2026 di Sirkuit Spa-Francorchamps, Minggu (19/7/2026). Hamilton membuat mantan rekan setimnya di Mercedes berputar. Hal ini juga Russell terhenti di kerikil setelah keduanya bertabrakan di tikungan Les Combes pada lap pembuka balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps.

George Russell pun buka suara perihal insiden yang juga merugikan dirinya itu. Ia menilai, tabrakan itu merupakan insiden biasa. 

“Sejujurnya, saya dan Lewis berpikir itu adalah insiden balap,” kata Russell, melansir Crash, Senin (20/7/2026).\

Tabrakan Lewis Hamilton dan George Russell di FI GP Belgia 2026 (Instagram/@F1)
Tabrakan Lewis Hamilton dan George Russell di FI GP Belgia 2026 (Instagram/@F1)

"Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia lebih bersalah daripada saya. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang sembrono," ucapnya.

Russell frustrasi akibat kecelakaan itu. Pasalnya, ia merasa berada dalam posisi yang menguntungkan setelah tikungan pertama. Namun, dirinya terkepung oleh pembalap lainnya.

"Itu adalah salah satu hal yang paling membuat saya marah, bahwa saya berada di posisi itu sejak awal." Saya berada di posisi yang bagus setelah Tikungan 1. Saya siap untuk melawan dua pembalap di depan saya hingga Tikungan 5. Namun, saya malah dikepung oleh tiga pembalap," ujar Russell. 

Menurutnya, ada keinginan yang semakin besar agar penalti ditangani sesegera mungkin selama balapan dibandingkan menunggu beberapa jam hasil balapan keluar. 

 

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