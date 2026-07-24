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Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Hungaria 2026: Charles Leclerc Tercepat, Asapi Max Verstappen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |19:50 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Hungaria 2026: Charles Leclerc Tercepat, Asapi Max Verstappen
Simak hasil latihan bebas 1 F1 GP Hungaria 2026 di mana Charles Leclerc tampil sebagai pembalap tercepat (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
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MOGYOROD – Hasil latihan bebas 1 F1 GP Hungaria 2026 sudah diketahui. Charles Leclerc tampil sebagai pembalap tercepat di Sirkuit Hungaroring, Mogyorod, Jumat (24/7/2026) malam WIB.

Pembalap tim Scuderia Ferrari itu membukukan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik. Ia mengungguli Max Verstappen dan Lewis Hamilton di tiga besar.

Charles Leclerc memimpin di depan Lewis Hamilton pada F1 GP Inggris 2026 (Foto: X/@F1)

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Jalannya Latihan

Sejumlah tim memamerkan pembaruan di mobilnya mengingat pekan ini adalah seri terakhir sebelum jeda musim panas. Leclerc langsung menorehkan waktu tercepat 1 menit 22,705 detik dalam percobaan pertama.

Tak lama kemudian, pembalap asal Monaco itu kembali menajamkan waktunya. Kali ini, ia membukukan 1 menit 20,884 detik. Ferrari menunjukkan tanda-tanda akan dominan.

Verstappen panas. Ia naik ke posisi teratas dengan membukukan 1 menit 19,559 detik. Tapi, Leclerc kembali menempati urutan puncak dengan 1 menit 19,075 detik.

Sayangnya, latihan bebas ini sempat diganggu dengan insiden mogoknya mobil Lance Stroll. Ia terpaksa parkir di tengah trek sehingga bendera merah wajib berkibar.

 

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