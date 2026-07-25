Malaysia Berpotensi Kembali Gelar Balapan F1 di 2026!

MALAYSIA berpontesi kembali menggelar balapan F1 di 2026. Sirkuit Internasional Sepang di Selangor tengah dipertimbangkan sebagai opsi cadangan bila F1 GP Bahrain 2026 gagal digelar.

GP Bahrain sedianya dihelat pada April 2026 berbarengan dengan Arab Saudi. Tapi, kondisi di Asia Barat ketika itu tidak memungkinkan digelarnya balapan sehingga dibatalkan.

Balapan F1 GP Bahrain 2025 (Foto: X/@F1)

Harapan untuk setidaknya menggelar balapan di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, dengan jadwal baru cukup terbuka. Ada jeda dua pekan antara GP Azerbaijan (26 September) dan Singapura (11 Oktober).

1. Malaysia Jadi Opsi

Namun, menurut laporan Reuters, Sabtu (25/7/2026), kondisi yang kembali tidak pasti akibat gejolak di kawasan, membuat GP Bahrain bisa jadi batal. F1 langsung mencari alternatif venue.

Sejumlah sumber kredibel mengatakan ada beberapa posi yang sedang dipertimbangkan. Salah satunya adalah menghidupkan lagi GP Malaysia yang terakhir kali digelar pada 2017, untuk mengisi slot tersebut.

Kabar itu diperkuat pernyataan Menpora Malaysia, Mohammed Taufiq Johari. Ia juga menerima informasi yang diteruskan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.