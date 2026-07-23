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Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Hungaria 2026 di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:37 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Hungaria 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Kimi Antonelli (tengah) juara F1 GP Hungaria 2026? (Foto: VISION+)
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FORMULA One (F1) 2026 kembali menghadirkan persaingan sengit lewat Hungarian Grand Prix (F1 GP Hungaria) yang akan berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Hungaria, pada 24-26 Juli 2026.Nonton streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

Seri ke-14 musim ini diprediksi menjadi salah satu balapan paling menarik karena karakter lintasan yang sempit dan penuh tikungan, sehingga strategi tim serta hasil kualifikasi akan sangat menentukan peluang meraih kemenangan. 

Kimi Antonelli pimpin klasemen sementara F1 2026
Kimi Antonelli pimpin klasemen sementara F1 2026

Hungaroring merupakan salah satu sirkuit ikonik di kalender Formula 1. Trek sepanjang 4,381 kilometer ini memiliki  rekor putaran tercepat yang masih dipegang oleh Lewis Hamilton pada musim 2020 lalu.

1. Persaingan Memanas

Persaingan klasemen semakin memanas Jelang balapan di Hungaria, perebutan gelar juara dunia Formula 1 2026 semakin menarik untuk disaksikan. Kimi Antonelli masih kukuh di puncak klasemen sementara berkat performa konsisten sepanjang musim.

Di posisi kedua terdapat Lewis Hamilton, disusul rekan setim Kimi Antonelli, George Russell, yang mengumpulkan 154 poin. Sementara itu, Charles Leclerc berada di posisi keempat dengan dan masih berpeluang memangkas jarak jika mampu tampil maksimal di Hungaroring.

Selisih poin yang masih terbuka membuat Hungarian Grand Prix 2026 diprediksi menjadi balapan krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Setiap poin akan sangat berharga menjelang paruh kedua musim, sehingga para pembalap dipastikan tampil agresif sejak sesi latihan hingga balapan utama.

 

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