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Timnas Voli Putra Indonesia Libas Kamboja 3-0 di Leg II SEA V Cup 2026, Reidel Toiran Masih Belum Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |08:12 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Libas Kamboja 3-0 di Leg II SEA V Cup 2026, Reidel Toiran Masih Belum Puas
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran (kanan). (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA — Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, enggan jemawa usai anak asuhnya memetik kemenangan telak 3-0 atas Kamboja pada laga pembuka leg kedua SEA V Cup 2026. Meski mengamankan hasil maksimal, Toiran menilai performa Skuad Garuda masih perlu dibenahi akibat kelelahan dan masa adaptasi fisik pemain.

Timnas Voli Putra Indonesia berhasil membungkus kemenangan atas Kamboja 3-0 (26-24, 25-15, dan 25-17). Pertandingan itu berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu 22 Juli 2026 malam WIB.

Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Timnas Voli Putra Indonesia di leg kedua SEA V Cup 2026. Selain itu, hasil manis ini juga menebus kekalahan Skuad Garuda dari Kamboja di final leg pertama.

1. Evaluasi

Reidel Toiran mengatakan senang dengan kemenangan kali ini. Namun, pelatih asal Kuba itu mengakui bahwa para pemainnya masih beradaptasi setelah berkompetisi di leg pertama.

"Ya, sebenernya ini yang sesuai kita rencanakan," kata Toiran kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, dikutip Kamis (23/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

"Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games nanti. Memang buat pemanasan aja, cuma kondisi masih belum," tambahnya.

Toiran mewajarkan permainan Timnas Voli Putra Indonesia belum maksimal karena kondisi tersebut. Toiran akan mengevaluasi anak asuhnya sebelum laga selanjutnya.

 

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