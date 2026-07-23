Hasil China Open 2026: Raymond/Joaquin Dikalahkan Jagoan China di 16 Besar

Hasil China Open 2026: Raymond/Joaquin Dikalahkan Jagoan China di 16 Besar (X/@inabadminton)

CHANGZHOU - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, tersingkir di babak 16 besar China Open 2026. Pasangan tersebut kalah dari jagoan China, Chen Bo Yang/Liu Yi.

Pertandingan itu berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, China pada Kamis (23/7/2026) sore WIB. Raymond/Joaquin tumbang dalam dua gim dengan skor 13-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Chen Bo Yang/Liu Yi bermain trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet tuan rumah menguasai laga dengan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Raymond/Joaquin mencoba mengimbangi dengan bermain cepat. Mereka juga mencoba untuk mengembalikan bola dengan efektif demi mengejar ketertinggalan.

Raymond dan Nikolaus (PBSI)

Namun begitu, Raymond/Joaquin akhirnya tertinggal pada jeda interval gim pertama dengan skor 6-11. Setelah rehat, Chen/Liu terus menekan duet Indonesia itu.

Tak butuh waktu lama, Chen/Liu akhirnya memastikan kemenangan atas Raymond/Joaquin dengan skor 21-13 di gim pertama. Memasuki gim kedua, Raymond/Joaquin mencoba kontrol permainan.

Walau begitu, Chen/Liu bermain lebih efektif. Mereka memimpin hingga jeda interval gim kedua dengan skor 11-9. Kejar-kejaran poin terjadi sesuai rehat.