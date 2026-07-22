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Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Kamboja di Leg II SEA V Cup 2026 Hari Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Kamboja di Leg II SEA V Cup 2026 Hari Ini
Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V Cup 2026. (Foto: Facebook Volley Federation of Cambodia/VFCC)
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JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia bersiap mengusung misi balas dendam pada seri kedua ajang SEA V Cup 2026. Laga pembuka yang digelar di markas sendiri ini akan langsung menyajikan partai panas ulangan final leg pertama melawan rival kuat, Kamboja.

Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini, di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (22/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi momen krusial bagi Timnas Voli Puyra Indonesia untuk membalas kekalahan menyakitkan di partai puncak leg pertama di Candon City Arena, Filipina, Minggu 19 Juli 2026. Saat itu, Timnas Voli Putra Indonesia harus puas menjadi runner-up usai menyerah lewat pertarungan sengit lima set dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, dan 11-15).

1. Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bangkit

Kekalahan di leg pertama langsung direspon dengan evaluasi mendalam oleh tim pelatih. Asisten Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, menyoroti lonjakan mental bertanding Kamboja serta start pertandingan Indonesia yang kurang maksimal sebagai catatan penting.

Selain masalah mental, Nur Widayanto membeberkan beberapa kelemahan teknis yang harus diperbaiki, terutama pada sektor penerimaan bola pertama (receive), efektivitas serangan, hingga kedisiplinan blocker dalam membendung gempuran lawan.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)

2. Amunisi Baru

Demi memperkuat daya gedor di hadapan publik sendiri pada leg kedua (22–26 Juli 2026), pelatih Reidel Toiran merombak sedikit komposisi tim. Pemain muda Luvi Febrian Nugraha dipanggil untuk menggantikan pilar senior Doni Haryono yang terpaksa menepi akibat cedera bahu serius.

 

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