Cegah Rombongan Liar, NOC Indonesia Perketat Verifikasi Cabor Mandiri ke Asian Games 2026

NOC Indonesia bersama Kemenpora RI akan memverifikasi cabang-cabang olahraga yang ingin berangkat mandiri ke Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) bersama Kemenpora RI berusaha mencegah munculnya rombongan liar ke Asian Games 2026. Untuk itu, mereka akan memperketat verifikasi cabang olahraga (cabor) yang akan berangkat secara mandiri ke Nagoya, Jepang.

Asian Games 2026 akan digelar di Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober. Hingga kini, belum diketahui berapa banyak cabang olahraga yang akan turun secara mandiri.

1. Review

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, setiap cabor yang ingin berangkat mandiri akan dikaji oleh tim review dan tim teknis. Hal tersebut agar kesiapan mereka dari segi akomodasi, prestasi dan logistik selama di Aichi dan Nagoya, bisa terjamin.

"Cabang mandiri itu nanti akan dikaji lagi karena kami ingin memastikan siapa pun yang berangkat harus bisa maksimal dan aman,” kata Okto di kantor NOC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).

“Jadi kami pastikan dulu secara logistik apakah sudah terpenuhi, secara akomodasi apakah bisa terlayani, dan juga memastikan dari hasil tim review tentang kajian prestasi mereka," imbuhnya.

Okto mengakui cabor untuk berangkat secara mandiri sangat tinggi. Akan tetapi, atlet yang berangkat harus sesuai kapasitas akomodasi yang ada di sana.