Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cegah Rombongan Liar, NOC Indonesia Perketat Verifikasi Cabor Mandiri ke Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |01:45 WIB
Cegah Rombongan Liar, NOC Indonesia Perketat Verifikasi Cabor Mandiri ke Asian Games 2026
NOC Indonesia bersama Kemenpora RI akan memverifikasi cabang-cabang olahraga yang ingin berangkat mandiri ke Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) bersama Kemenpora RI berusaha mencegah munculnya rombongan liar ke Asian Games 2026. Untuk itu, mereka akan memperketat verifikasi cabang olahraga (cabor) yang akan berangkat secara mandiri ke Nagoya, Jepang.

Asian Games 2026 akan digelar di Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober. Hingga kini, belum diketahui berapa banyak cabang olahraga yang akan turun secara mandiri.

1. Review

Kapal pesiar asian games 2026

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, setiap cabor yang ingin berangkat mandiri akan dikaji oleh tim review dan tim teknis. Hal tersebut agar kesiapan mereka dari segi akomodasi, prestasi dan logistik selama di Aichi dan Nagoya, bisa terjamin.

"Cabang mandiri itu nanti akan dikaji lagi karena kami ingin memastikan siapa pun yang berangkat harus bisa maksimal dan aman,” kata Okto di kantor NOC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).

“Jadi kami pastikan dulu secara logistik apakah sudah terpenuhi, secara akomodasi apakah bisa terlayani, dan juga memastikan dari hasil tim review tentang kajian prestasi mereka," imbuhnya.

Okto mengakui cabor untuk berangkat secara mandiri sangat tinggi. Akan tetapi, atlet yang berangkat harus sesuai kapasitas akomodasi yang ada di sana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/36/3216566/timnas_basket_putri_indonesia-xIDb_large.jpg
Timnas Basket Putri Indonesia Panggil 24 Pemain untuk Jalani TC Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/43/3211584/desak_made_rita_kusumadewi_juara_world_climbing_asia_championship_2026_desakmaderita01-BFyz_large.jpg
Juara World Climbing Asia Championship 2026, Desak Made Rita Kusuma Dewi Amankan Tiket Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/43/3211077/timnas_hoki_indonesia_berhasil_melaju_ke_asian_games_2026_di_kategori_lapangan_putra-1sDb_large.jpeg
Lolos Asian Games 2026, Pelatih Timnas Hoki Indonesia Puji Semangat Juang Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/43/3231258//ralb_noc-DxWp_large.jpg
RALB NOC Putuskan Kongres Pemilihan Eksekutif Digelar Maret 2029, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/43/3230447//cdm_pastikan_kenyamanan_atlet_indonesia_di_asian_games_2026_okezone-DCjV_large.jpg
CdM Tim Indonesia Pastikan Atlet Tetap Nyaman meski Menginap di Kapal Pesiar pada Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/43/3230424//ketum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari_apresiasi_prestasi_petinju_indonesia_di_asian_boxing_championship_2026-rWjZ_large.jpg
Indonesia Raih Emas dan Perak di Asian Boxing Championship 2026, Ketum NOC Indonesia: Awal Kebangkitan Tinju Nasional!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement