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CdM Tim Indonesia Pastikan Atlet Tetap Nyaman meski Menginap di Kapal Pesiar pada Asian Games 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |04:05 WIB
CdM Tim Indonesia Pastikan Atlet Tetap Nyaman meski Menginap di Kapal Pesiar pada Asian Games 2026
CdM pastikan kenyamanan atlet Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, memastikan kenyamanan atlet tetap menjadi prioritas utama meski sebagian peserta akan menempati Athlete Village di kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Nagoya.

1. Tinjau Athlete Village

Konsep akomodasi itu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Menyikapi hal itu, Tim CdM Indonesia telah melakukan peninjauan langsung ke Jepang dan berkomunikasi dengan Aichi-Nagoya Asian Games Organizing Committee (AINAGOC) untuk memastikan seluruh aspek pelayanan kepada atlet telah dipersiapkan dengan baik.

Tim Indonesia pastikan kenyamanan atlet Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
Tim Indonesia pastikan kenyamanan atlet Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan, dari hasil koordinasi yang dilakukan, penyelenggara telah mempertimbangkan berbagai aspek demi menjaga kenyamanan para atlet selama mengikuti Asian Games.

“Kami sudah datang langsung ke Aichi-Nagoya dan berdiskusi dengan AINAGOC. Mereka telah mempertimbangkan banyak hal terkait kenyamanan atlet, mulai dari akomodasi, konsumsi, fasilitas penunjang, hingga sistem transportasi menuju venue pertandingan. Kami melihat persiapan yang dilakukan sangat serius agar atlet tetap dapat beraktivitas dengan nyaman selama mengikuti Asian Games,” ujar Todotua.

2. Pastikan Kenyamatan Para Atlet Indonesia

Todotua menegaskan, apa pun bentuk Athlete Village yang disiapkan tuan rumah, fokus Tim CdM adalah memastikan atlet Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat berkonsentrasi penuh pada pertandingan.

 

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