Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Indonesia Disiapkan Hotel hingga Pesiar demi Raih Hasil Maksimal di Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:04 WIB
Atlet Indonesia Disiapkan Hotel hingga Pesiar demi Raih Hasil Maksimal di Asian Games 2026
Atlet Indonesia Disiapkan Hotel hingga Pesiar demi Raih Hasil Maksimal di Asian Games 2026 (Okezone/Andri Bagus)
A
A
A

JAKARTA - Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu memastikan kenyamanan kontingen Indonesia selama pesta olahraga Asia tersebut. Ia memastikan hal itu usai meninjau langsung lokasi pelaksanaan di Aichi dan Nagoya, Jepang, beberapa waktu lalu.

1. Siapkan Hotel hingga Kapal Pesiar untuk Menginap

Kontingen Indonesia akan menginap di tiga jenis fasilitas, yaitu kampung atlet, kapal pesiar, dan perhotelan. Tentunya itu menjadi hal baru terpisahnya penginapan dengan tiga kategori tersebut.

Todotua Pasaribu mengatakan kenyamanan para atlet adalah prioritas utama agar mereka dapat tampil maksimal dalam Asian Games 2026. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau persiapan ajang tersebut.

"Penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk. Ada di athlete village, ada di cruise, dan juga hotel-hotel yang ada yang (jaraknya) berdekatan dengan arena pertandingan," kata Todotua Pasaribu di kantor NOC, Senin (20/7/2026).

CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu
CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu

"Memang (tantangan) yang paling utama yang kami lihat itu adalah posisi daripada penempatan di mana mereka (para atlet dan ofisial) akan tinggal," ujarnya.

Dia telah mengantongi data atlet-atlet dan cabang olahraga apa saja yang akan ditempatkan di ketiga jenis fasilitas tersebut. Nantinya, di setiap penginapan ditempatkan perwakilan dari tim CdM sehingga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/43/3230447//cdm_pastikan_kenyamanan_atlet_indonesia_di_asian_games_2026_okezone-DCjV_large.jpg
CdM Tim Indonesia Pastikan Atlet Tetap Nyaman meski Menginap di Kapal Pesiar pada Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/25/3230330//asian_games_2026-Bamh_large.jpg
Unik! Nagoya Siapkan Pengalaman Beda untuk Asian Games 2026, Atlet Tinggal di Kapal Pesiar dan Rumah Kontainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/43/3227007//suasana_konferensi_pers_aef_mantena_cup_jakarta_2026_okezone-5Z3R_large.jpg
Persiapan Asian Games 2026, Atlet Berkuda Indonesia Siap Tempur di AEF/MANTENA Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/51/3226152//timnas_indonesia_u_23-6rjq_large.jpg
Kabar Buruk, Erick Thohir Konfirmasi Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Absen di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/43/3219539//muhammad_rizal_raih_medali_perunggu_di_asian_taekwondo_championships_2026-QHqO_large.jpg
Atlet Taekwondo Muhammad Rizal Sabet Perunggu di Mongolia, Amankan Tiket Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209509//karo_infohan_kemhan_ri_brigadir_jenderal_tni_rico_ricardo_sirait-ojaF_large.jpg
Ini Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka di Lebanon Usai Serangan Israel
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement