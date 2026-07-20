Atlet Indonesia Disiapkan Hotel hingga Pesiar demi Raih Hasil Maksimal di Asian Games 2026

JAKARTA - Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu memastikan kenyamanan kontingen Indonesia selama pesta olahraga Asia tersebut. Ia memastikan hal itu usai meninjau langsung lokasi pelaksanaan di Aichi dan Nagoya, Jepang, beberapa waktu lalu.

1. Siapkan Hotel hingga Kapal Pesiar untuk Menginap

Kontingen Indonesia akan menginap di tiga jenis fasilitas, yaitu kampung atlet, kapal pesiar, dan perhotelan. Tentunya itu menjadi hal baru terpisahnya penginapan dengan tiga kategori tersebut.

Todotua Pasaribu mengatakan kenyamanan para atlet adalah prioritas utama agar mereka dapat tampil maksimal dalam Asian Games 2026. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau persiapan ajang tersebut.

"Penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk. Ada di athlete village, ada di cruise, dan juga hotel-hotel yang ada yang (jaraknya) berdekatan dengan arena pertandingan," kata Todotua Pasaribu di kantor NOC, Senin (20/7/2026).

CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu

"Memang (tantangan) yang paling utama yang kami lihat itu adalah posisi daripada penempatan di mana mereka (para atlet dan ofisial) akan tinggal," ujarnya.

Dia telah mengantongi data atlet-atlet dan cabang olahraga apa saja yang akan ditempatkan di ketiga jenis fasilitas tersebut. Nantinya, di setiap penginapan ditempatkan perwakilan dari tim CdM sehingga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan.