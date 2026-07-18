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Dari Atletik hingga Surfing, CdM Todotua Pasaribu Pantau Persiapan Atlet Indonesia untuk Asian Games 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |02:05 WIB
Dari Atletik hingga Surfing, CdM Todotua Pasaribu Pantau Persiapan Atlet Indonesia untuk Asian Games 2026
Todotua Pasaribu menghampiri pelatnas skateboard Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CHEF de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, melakukan kunjungan visitasi perdana ke sejumlah lokasi pemusatan latihan cabang olahraga (cabor) yang tengah digelar intensif di Provinsi Bali pada Kamis, 16 Juli 2026.

1. Kunjungi 3 Cabang Olahraga Sekaligus

Kunjungan marathon yang berlangsung sepanjang Kamis, 16 Juli 2026, menyasar tiga cabang olahraga sekaligus, yakni Atletik, Skateboard, dan Surfing. Peninjauan ini dilakukan untuk memantau langsung kondisi fisik, fasilitas, serta perkembangan teknis para atlet Merah Putih di lapangan sebelum berlaga di ajang olahraga terbesar se-Asia September hingga Oktober 2026.

Todotua Pasaribu (kiri) menghampiri pelatnas surfing Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
Todotua Pasaribu (kiri) menghampiri pelatnas surfing Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

“Kami ada di sini untuk bisa memastikan atlet-atlet kita itu bisa bertanding secara maksimal di Asian Games,” jelas Todotua Pasaribu di lokasi pelatihan.

Dalam kunjungan perdana, CdM Todotua menemui langsung Maria Natalia Londa, atlet senior andalan Indonesia spesialis nomor lompat jauh (long jump)  dan lompat jangkit (triple jump) di kawasan Pantai Sanur. Usai kunjungan tim CdM, atlet lompat jauh Maria Natalia Londa menyampaikan terima kasihnya kepada tim CdM yang hadir di lokasi pelatihan mereka.

“Terima kasih atas dukungan nyata yang diberikan Bapak, datang langsung ke tempat kami berproses,” tulisnya di Instagram resmi CdM Asian Games 2026.

CdM dan Tim kemudian bergerak ke lokasi pelatnas Skateboard dan menemui dua atlet Skateboard Sanggoe Darma Tanjung, peraih medali perak pada Asian Games Hangzhou 2022 dan Mikhayla Shanum Caya. Keduanya akan turun di nomor Street Mens dan Park Womens di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya.

 

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