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Jadwal Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Final Japan Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |10:01 WIB
Jadwal Fajar/Fikri vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Final Japan Open 2026
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menegaskan kesiapan mereka untuk menyajikan performa terbaik saat bersua wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, pada partai puncak Japan Open 2026. Laga krusial perebutan takhta juara ini bakal digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026).

Fajar/Fikri melaju ke babak final usai meraih kemenangan atas wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dalam babak semifinal, Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Kemenangan itu dengan catatan poin 21-14, 19-21, dan 21-18.

1.  Hadapi Ganda Nomor Satu Dunia

Fajar Alfian mengatakan perjalanannya dalam babak final pasti tidak akan mudah karena melawan unggulan dalam Japan Open 2026. Namun, dia dan Fikri tidak gentar begitu saja.

"Kami sudah ditunggu Kim/Seo di final, sudah lama kami tidak berjumpa mereka, terakhir di French Open tahun lalu. Kami pengen mengukur bagaimana latihan kami selama ini untuk menghadapi pasangan nomor 1 dunia," kata Fajar dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/7/2026).

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar mengatakan laga semifinal memang menguras staminanya dan Fikri. Oleh karena itu, mereka berusaha pemulihan secepatnya agar dapat tampil maksimal dalam laga final demi meraih gelar juara.

 

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