TOKYO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menegaskan kesiapan mereka untuk menyajikan performa terbaik saat bersua wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, pada partai puncak Japan Open 2026. Laga krusial perebutan takhta juara ini bakal digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026).
Fajar/Fikri melaju ke babak final usai meraih kemenangan atas wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dalam babak semifinal, Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Kemenangan itu dengan catatan poin 21-14, 19-21, dan 21-18.
Fajar Alfian mengatakan perjalanannya dalam babak final pasti tidak akan mudah karena melawan unggulan dalam Japan Open 2026. Namun, dia dan Fikri tidak gentar begitu saja.
"Kami sudah ditunggu Kim/Seo di final, sudah lama kami tidak berjumpa mereka, terakhir di French Open tahun lalu. Kami pengen mengukur bagaimana latihan kami selama ini untuk menghadapi pasangan nomor 1 dunia," kata Fajar dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/7/2026).
Fajar mengatakan laga semifinal memang menguras staminanya dan Fikri. Oleh karena itu, mereka berusaha pemulihan secepatnya agar dapat tampil maksimal dalam laga final demi meraih gelar juara.