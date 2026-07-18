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Hasil Semifinal Japan Open 2026: Tumbangkan Jagoan Tuan Rumah, Fajar/Fikri ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |20:09 WIB
Hasil Semifinal Japan Open 2026: Tumbangkan Jagoan Tuan Rumah, Fajar/Fikri ke Final!
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses memastikan tempat di partai final Japan Open 2026. Tiket laga puncak itu berhasil mereka segel setelah melewati duel sengit dan meredam perlawanan sengit dari wakil andalan tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Laga sengit itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Sabtu (18/7/2026) malam WIB. Fajar/Fikri berhasil mengunci kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Saling balas mencetak poin menjadi penanda mulainya gim pertama. Fajar/Fikri sempat unggul, namun dibalas kontan oleh Hoki/Kobayashi yang bermain agresif.

Kejar-kejaran poin pun terjadi hingga jeda interval gim pertama. Fajar/Fikri yang bermain efektif berhasil mengemas keunggulan dengan skor 11-10.

Setelah rehat, Fajar/Fikri terus dibayangi oleh Hoki/Kobayashi. Duet Jepang itu baru kehilangan momentum pada poin ke-14. Fajar/Fikri pun menjauh.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Hasilnya, Fajar/Fikri berhasil mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-14. Berlanjut pada gim kedua, Hoki/Kobayashi pegang kendali permainan sejak awal.

Juara Denmark Open 2025 itu tampil trengginas hingga unggul pada jeda interval 11-9. Fajar/Fikri berupaya untuk mengejar dengan bermain cepat.

Namun sayang, permainan agresif dari Hoki/Kobayashi sulit dibendung. Keduanya sukses mengamankan kemenangan gim kedua dengan skor 21-19.

 

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