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HOME SPORTS F1 & A1

Sama-Sama Tabrakan di F1 GP Belgia, Hamilton Kena Penalti tapi Leclerc Lolos dari Hukuman

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:09 WIB
Sama-Sama Tabrakan di F1 GP Belgia, Hamilton Kena Penalti tapi Leclerc Lolos dari Hukuman
Sama-Sama Tabrakan di FI GP Belgia, Hamilton Kena Penalti dan Leclerc Lolos dari Hukuman (Instagram/@F1)
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JAKARTA - Pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, mendapatkan hukuman buntut insiden tabrakan dengan pembalap Mercedes, George Russell di FI GP Belgia 2026, Minggu (19/7/2026). Namun, pembalap Ferrari lainnya, Charles Leclerc, tak mendapatkan hukuman usai tabrakan dengan Oscar Piastri. 

1. Hamilton Kena Penalti

Hamilton bertabrakan dengan mantan rekan setimnya di Mercedes, Russell, pada lap pertama balapan di Sirkuit Spa-Francorchamps. Insiden itu terjadi saat kedua pembalap berebut posisi di sepanjang Kemmel Straight dan Les Combes.

Para steward Formula 1 pun menjelaskan alasan Lewis Hamilton dihukum karena tabrakannya dengan George Russell. Kontak terjadi di tikungan Les Combes. Bagian belakang kanan Russell tertabrak bagian depan kiri Hamilton saat mereka mencoba melewati tikungan berdampingan.

Russell terlempar dan berputar ke area kerikil. Hal ini membuatnya keluar dari balapan dan harus mengakhiri balapan. Ini merupakan pukulan telak bagi harapannya untuk meraih gelar juara F1.

Pembalap Inggris itu menggambarkan tabrakan tersebut sebagai "insiden balap". Ia pun merasa Hamilton tidak pantas dihukum. 

Banyak yang terkejut ketika keputusan para steward memberikan penalti waktu lima detik kepada Hamilton.

Para steward kemudian menjelaskan keputusan mereka dan bagaimana mereka sampai pada kesimpulan bahwa Hamilton yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut.

“Mendekati Tikungan 5 pada lap pertama, Mobil 63 (Russell-red) mencoba menyalip dari sisi luar Mobil 44 (Hamilton-red) dan telah menciptakan jarak yang cukup untuk berhak atas ruang balap. Mobil 44 tetap berada di sisi dalam,” bunyi keputusan tersebut, melansir Crash, Senin (20/7/2026).

Tabrakan Lewis Hamilton dan George Russell di FI GP Belgia 2026 (Instagram/@F1)
Tabrakan Lewis Hamilton dan George Russell di FI GP Belgia 2026 (Instagram/@F1)

“Selama tikungan, Mobil 44 [Hamilton] mengalami understeer dan, meskipun mencoba menghindari Mobil 63 [Russell] dengan menerapkan koreksi kemudi, bersentuhan dengan sisi kanan Mobil 63 dengan roda depan kirinya," katanya.

Para steward kemudian menentukan Russell tetap berada dalam ruang balap yang tersedia dan tabrakan tersebut disebabkan Hamilton yang tidak mampu mempertahankan jarak yang cukup.

Para steward mengakui beberapa keadaan yang meringankan. Hamilton menyadari keberadaan Russell, berusaha untuk meninggalkan ruang balap yang sesuai dan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menghindari kontak.

“Tabrakan tersebut terjadi akibat hilangnya cengkeraman bagian depan, bukan karena manuver agresif atau disengaja," katanya. 

Keadaan yang meringankan membuat Hamilton hanya dihukum penalti 5 detik, bukan penalti standar 10 detik.

 

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