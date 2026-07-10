Baru Menang di Inggris, Ferrari Masih Ogah Bicara Gelar Juara Dunia F1 2026

Scuderia Ferrari masih enggan bicara soal gelar juara dunia F1 2026 meski baru saja menang di Inggris (Foto: Scuderia Ferrari)

KEPALA Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, masih ogah bicara soal gelar juara dunia F1 2026. Ia memilih untuk tetap fokus per pekan balapan kendati baru saja memenangi F1 GP Inggris 2026.

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1. Belum Bicara soal Juara Dunia

Charles Leclerc memimpin di depan Lewis Hamilton pada F1 GP Inggris 2026 (Foto: X/@F1)

Ferrari sukses memenangi F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Minggu 5 Juli malam WIB, lewat Charles Leclerc. Bahkan, Lewis Hamilton ikut naik podium dengan finis ketiga.

Khusus bagi Hamilton, posisinya saat ini cukup menguntungkan. Ia duduk di posisi tiga klasemen F1 2025 dengan 147 poin atau hanya terpaut 32 angka dari Kimi Antonelli di puncak.

Melihat tren Mercedes AMG Petronas yang bermasalah dengan keandalan mesin, Ferrari disebut-sebut punya kans besar jadi juara dunia musim ini. Tapi, Vasseur enggan bicara soal hal tersebut.

“Saya bilang tidak. Saya akan tetap memiliki pendekatan yang sama, seperti juga mereka di markas. Kami meningkat selangkah demi selangkah,” tegas Vasseur, dinukil dari Crash, Jumat (10/7/2026).