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Hasil F1 GP Belgia 2026: Kimi Antonelli Jadi yang Tercepat, Leclerc dan Verstappen Raih Podium

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |23:02 WIB
Hasil F1 GP Belgia 2026: Kimi Antonelli Jadi yang Tercepat, Leclerc dan Verstappen Raih Podium
Pembalap Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/kimi.antonelli)
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JAKARTA - Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, berhasil menjuarai F1 GP Belgia 2026, Minggu (19/7/2026) malam WIB. Sementara posisi kedua ditempati pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan diikuti pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen.

Kimi Antonelli berhasil menjadi yang tercepat pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps tersebut. Ini merupakan kemenangan keenam pembalap asal Italia itu pada F1 2026.

Antonelli memulai balapan dari start terdepan. Ia mendapatkan perlawanan sengit dari Max Verstappen.

Sementara itu, insiden sempat dialami pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, dengan pembalap Mercedes, George Russell. Hal ini membuat safety car memasuki lintasan saat awal balapan.

Usai kejadian itu, Antonelli terus memimpin jalannya balapan. Sementara Leclerc terus membuntuti di belakangnya.

Antonelli cukup nyaman memimpin di posisi terdepan. Meski begitu, posisinya sempat melorot ketika masuk pit.

Namun, ia berhasil kembali mengamankan posisi terdepan saat rivalnya gantian masuk ke pit.

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