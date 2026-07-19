Kalahkan Max Verstappen di Kualifikasi, Kimi Antonelli Rebut Pole Position di F1 GP Belgia 2026

SPA-FRANCORCHAMPS – Pemimpin klasemen sementara Formula 1 (F1) 2026, Kimi Antonelli, sukses menunjukkan kedigdayaannya pada sesi kualifikasi F1 GP Belgia 2026. Pembalap muda tim Mercedes AMG Petronas tersebut tampil sebagai yang tercepat dan berhak mengamankan posisi start terdepan (pole position) di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Driver asal Italia ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 44,361 detik. Catatan gemilang tersebut membuatnya unggul 0,317 detik dari andalan Red Bull Racing, Max Verstappen, yang harus puas mengakhiri sesi di tempat kedua.

Lando Norris dari tim McLaren sebenarnya mampu mengunci waktu tercepat ketiga pada sesi tersebut. Kendati demikian, pembalap asal Inggris itu harus rela turun posisi start besok akibat menerima penalti mundur 10 peringkat di grid.

1. Hadiah Istimewa untuk sang Ayah

Momen emosional sempat mewarnai keberhasilan Antonelli sesaat setelah dirinya melewati garis finis lewat putaran terakhirnya yang luar biasa. Melalui radio komunikasi tim, pihak pit Mercedes mengingatkan sang pembalap bahwa hari itu merupakan hari ulang tahun ayahnya.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/kimi.antonelli)

"Selamat ulang tahun, Ayah!" kata Antonelli, mengutip dari Give Me Sport, Minggu (19/7/2026).

Dalam sesi wawancara, Antonelli mengakui jalannya kualifikasi tidaklah mudah akibat kondisi sirkuit yang terus berubah. Sesi kualifikasi ini sendiri sempat diwarnai bendera merah banyaknya kerikil yang masuk ke lintasan balap.