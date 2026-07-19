Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kalahkan Max Verstappen di Kualifikasi, Kimi Antonelli Rebut Pole Position di F1 GP Belgia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |08:05 WIB
Kalahkan Max Verstappen di Kualifikasi, Kimi Antonelli Rebut Pole Position di F1 GP Belgia 2026
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
A
A
A

SPA-FRANCORCHAMPS – Pemimpin klasemen sementara Formula 1 (F1) 2026, Kimi Antonelli, sukses menunjukkan kedigdayaannya pada sesi kualifikasi F1 GP Belgia 2026. Pembalap muda tim Mercedes AMG Petronas tersebut tampil sebagai yang tercepat dan berhak mengamankan posisi start terdepan (pole position) di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Driver asal Italia ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 44,361 detik. Catatan gemilang tersebut membuatnya unggul 0,317 detik dari andalan Red Bull Racing, Max Verstappen, yang harus puas mengakhiri sesi di tempat kedua.

Lando Norris dari tim McLaren sebenarnya mampu mengunci waktu tercepat ketiga pada sesi tersebut. Kendati demikian, pembalap asal Inggris itu harus rela turun posisi start besok akibat menerima penalti mundur 10 peringkat di grid.

1. Hadiah Istimewa untuk sang Ayah

Momen emosional sempat mewarnai keberhasilan Antonelli sesaat setelah dirinya melewati garis finis lewat putaran terakhirnya yang luar biasa. Melalui radio komunikasi tim, pihak pit Mercedes mengingatkan sang pembalap bahwa hari itu merupakan hari ulang tahun ayahnya.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/kimi.antonelli)
Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/kimi.antonelli)

"Selamat ulang tahun, Ayah!" kata Antonelli, mengutip dari Give Me Sport, Minggu (19/7/2026).

Dalam sesi wawancara, Antonelli mengakui jalannya kualifikasi tidaklah mudah akibat kondisi sirkuit yang terus berubah. Sesi kualifikasi ini sendiri sempat diwarnai bendera merah banyaknya kerikil yang masuk ke lintasan balap.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/37/3230688/max_verstappen_vs_oscar_piastri-9vuZ_large.jpg
Jelang F1 GP Belgia 2026, Oscar Piastri Pastikan Max Verstappen Takkan Gabung McLaren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/37/3230599/jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_belgia_2026-CIFV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Belgia 2026, Saksikan di VISION+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/37/3230064/valentino_rossi_bersama_lando_norris-Vtbp_large.jpg
Musim Depan, Pembalap F1 Lando Norris Berpotensi Satu Tim dengan Valentino Rossi di McLaren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/37/3229109/scuderia_ferrari_masih_enggan_bicara_soal_gelar_juara_dunia_f1_2026_meski_baru_saja_menang_di_inggris-lFAt_large.jpg
Baru Menang di Inggris, Ferrari Masih Ogah Bicara Gelar Juara Dunia F1 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/37/3228472/charles_leclerc_akhirnya_memutus_paceklik_kemenangan_dengan_naik_podium_teratas_di_f1_gp_inggris_2026-sPea_large.jpg
Menangi F1 GP Inggris 2026, Charles Leclerc Girang Akhiri Paceklik Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/37/3228406/charles_leclerc_tampil_sebagai_pemenang_balapan_f1_gp_inggris_2026_yang_penuh_drama-QS9J_large.jpg
Hasil Race F1 GP Inggris 2026: Charles Leclerc Menangi Balapan Penuh Drama!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement